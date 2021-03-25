Kıbrıs’ın geleceği online seminerde tartışıldı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği’nin (BTCA) Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Birleşik Krallık (BK) Parlamentosu ‘KKTC Partiler Üstü Grubu’ (APPG) Eş Başkanı Lord Northbook, BK Milletvekili Sir David Amess ve Prof. Dr. Hasan Ünal’in panelistler arasında yer aldığı seminerin moderatörlüğünü BK eski bakanlarından Brooks Newmark üstlendi.

Üç örgütün yaptığı açıklamaya göre, Jack Straw seminerde, iki bölgeli, iki toplumlu federal Kıbrıs’ın artık mümkün olmadığı için Kıbrıslı Türklerin iki devleti tercih ettiğini düşündüğünü söyledi.

Açıklamada, Straw’un Avrupa Birliği’nin (AB) bölünmüş bir Kıbrıs’ı tek bir ülke gibi kabul etmesinin hata olduğunu ve mevcut durumun Kıbrıslı Rumların lehine olduğunu söylediği kaydedildi.

Prof. Dr. Hasan Ünal ise, Ankara-Moskova ilişkileri ve Rusya’nın rolü konusunda konuşma yaptı.

Panelistler, yakında Cenevre’de yapılacak olan 5+1 Zirvesi’ni de ele aldı.

Ergün Olgun, BM Genel Sekreteri’nin zirveyle ilgili hedeflerini anlattı ve “Bunun amacı ortak bir payda olup olmadığını görmeye çalışmak” dedi.

Açıklamaya göre, iki tarafın konumlarının tamamen zıt olduğunu belirten Olgun, “Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin gaspçı Kıbrıs Cumhuriyeti’nde azınlık statüsünde korunabileceğini düşünüyorlar” dedi.

Bunun Kıbrıslı Türkler için kabul edilemez olduğunu söyleyen Olgun, Cenevre’de ortak paydada buluşamazsa, bir ay sonra başka bir toplantı olabileceğini ve muhtemelen de böyle olacağını kaydetti.



KKTC’nin devlet olmanın tüm koşullarını yerine getirdiğini, tanımanın siyasi bir seçim olduğunu belirten Olgun, “Britanya’nın KKTC’yi tanımasının önünde hiçbir engel yok” dedi.

Açıklamaya göre Sir David Amess de, Avrupa Birliği’nin rolüne ilişkin, “AB tarafsız olursa yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Lord Northbrook da, Kıbrıslı Rumların KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki sınırı AB vatandaşı olmayanlara kapatmasından da bahsederek, bu sorunun üstesinden gelebilmek için, yarı-direkt uçuş olarak da bilinen, Türkiye aracılığıyla gerçekleştirilen “touchdown” uçuşlarının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Seminerin organizatörleri CTCA, BTCA ve Circle Foundation ekibinden, Cetin Ramadan, Leyla Kemal, Sonya Karafistan, Enes Güzel, Japha Huse and Rikki Williams’ın açıklamasıyla panel sona erdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanması için siyasi, ekonomik ve toplumsal eşitliğin ve eşit şansın gerektiğini savunuyoruz. AB ve Uluslararası Toplum bunu sağlamayı başaramadı; iki tarafın siyasi eşit olarak tanınmasına ve Kuzey Kıbrıs’a uygulanan haksız kısıtlamaların kalkacağı sözlerine rağmen. Alternatif bir B Planı veya iki devleti çözüm ciddi bir seçenek olarak masaya getirilmeli, yoksa Kıbrıslı Rumlar mevcut durumdan yararlanmaya devam edecek”.

