“Kıbrıs’ın dini mirası” websitesi bugün hizmete girdi

İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol (RTCYPP) Ofisi ile Alman vakfı Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi’nin iş birliğinde ve sponsorluğunda hazırlanan “Kıbrıs’ın Dini Mirası” adlı web sitesi bugün resmen hizmete girdi.

RTCYPP Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, web sitesi, Hristiyan ve Müslüman ibadet yerleri ve mezarlıklara ilişkin fotoğraflar ve geçmişiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir interaktif harita içeriyor. Web sitesinde yer alan interaktif haritada şu an Larnaka ve Girne ilçelerinde buluna Hristiyan ve Müslüman ibadet yerleri ve mezarlıklarla ilgili bilgiler sunuluyor. Ancak kısa bir süre içerisinde haritadan Lefkoşa ve ardından adanın tüm ilçelerdeki dini ibadet yerleri ve mezarlıklarla ilgili bilgilere ulaşılabilecek. “Basit, tanımlayıcı ve tarafsız bir şekilde” sunulan web sitesinin, ilgilenen herkesin adanın dini mirasının mevcut durumuna tanıklık etmesine ve daha fazla bilgi edinmesine olanak tanımasını hedeflediği belirtildi.

RTCYPP’in ilk başlangıcından beri, dini temsilcilerin, din ya da inanç özgürlüğü hakkı ile ve restorasyon, yenileme ve ibadet için kutsal yerlere serbest ulaşım da dahil Kıbrıs’ın ortak dini mirasının korunmasını savunduklarına işaret edilen açıklamada, 2011 yılından beri, dini temsilcilerin, dini özgürlüğün evrensel değerlerinin desteklenmesi için birlikte çalışmakta oldukları ve diğerlerini de kendilerine katılmaya davet etmiş oldukları da ifade edildi.

Bugün hizmete giren Kıbrıs’ın Dini Mirası web sitesinin, 2019 yılında başlayan ve Almanya’daki Münster Üniversitesinden Dr. Thorsten Kruse’un başkanlığında yürütülen Kıbrıs’ın Dini Mirası Projesi’nin bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, sonucun; “Hristiyan ve Müslüman dini anıtlarının ve mezarlıklarının ilk kez birlikte yan yana gözüktüğü, ‘Kıbrıs’ın Dini Mirası - Girne ve Larnaka İlçelerinde Bir Araştırma’ adlı araştırmanın yayınlanması” olduğu ifade edildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Fonu tarafından finanse edilen, Lefkoşa’daki Hollanda Elçiliği tarafından desteklenen bu araştırmanın, Girne ilçesindeki Hristiyan anıtları ve alanları ile Larnaka ilçesindeki Müslüman anıtları ve alanları haritalandırıldığı da anımsatıldı.



Açıklamada, RTCYPP Ofisi tarafından koordine edilen bu projenin, Kıbrıs’ın dini temsilcilerin onayını aldığı da belirtildi.

RTCYPP’in açıklamasında “Adanın zengin dini mirası hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini deneyin ve projelendirmede bize katılın, dini özgürlük haklarını savunun” denildi.

“Kıbrıs’ın Dini Mirası” web sitesine; https://www.cyreligiousheritage.org/map adresinden ulaşılabiliyor.



