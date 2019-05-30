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Kıbrıs Yeşilay’dan Dünya Sigarasız Günü Mesajı…

“ELVEDA SİGARA, MERHABA HAYAT”

Kıbrıs Yeşilay’dan Dünya Sigarasız Günü Mesajı…

“ELVEDA SİGARA, MERHABA HAYAT”

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
Kıbrıs Yeşilay’dan Dünya Sigarasız Günü Mesajı…

“ELVEDA SİGARA, MERHABA HAYAT”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Kıbrıs Yeşilay Başkanı  Ayşe Özyiğit, zararlı alışkanlıkların hızla arttığı ve yaş ortalamasının düştüğü günümüzde, sigara kullanımının artarak bütün insanlığı etkisi altına almaya devam ettiğini bildirdi.

Gökyiğit yayımladığı Dünya Sigarasız Günü mesajında, dünyada 1,2 milyar kişinin sigara bağımlısı olduğuna işaret ederek, her yıl 6 milyon kişinin, günde 16 bin kişinin, yani 13 saniyede 1 kişinin sigaradan öldüğünü hatırlattı.

KKTC’de 2015 yılında yapılan yaygınlık araştırmasında, hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranının 62.7% olarak tespit edildiğini ve bu oranın çok yüksek olduğunu kaydeden Gökyiğit, araştırmalara göre sigaraya en çok ergenlik döneminde başlandığını ve bu nedenle çocuklar ve gençlerin risk altında bulunduğunu ifade etti.

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Sigara içmese bile, içenlerin dumanına maruz kalmaktan birçok kişinin hayatını yitirdiğine de işaret eden Gökyiğit, pasif içiciliğin, kanser, amfizem, kalp hastalıkları ve KOAH gibi birçok hastalığa neden olduğunu, dolayısıyla, özellikle çocukları sigaradan korumak için çocukların yanında asla sigara içilmemesi veya sigaranın bırakılması uyarısında bulundu. 

Sigaradan uzak durmak için sağlıklı beslenme, spor yapma, “hayır” demeyi bilme, problemleri çözmeye çalışma, yardım istemekten çekinmeme, stresle başa çıkmak için farklı yöntemler geliştirme tavsiyelerinde bulunan Gökyiğit, “sigara içmiyorum” cümlesini gururla söyleyerek herkesin yakınlarına örnek olması gerektiğini kaydetti.

Gökyiğit, Dünya Sigarasız Günü’nde, sigarayı bırakmak, bırakma iradesi ortaya koymak, en azından belli bir süreliğine ertelemek gibi insanı yeniden düşünmeye, sağlığa ve hayata dair önemli mesajlar verildiğini, bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Tütün ve Akciğerlerin Sağlığı” temasıyla kutlanacak olan 31 Mayıs’ta, gerek hükümetler, gerekse halkın gerekli önlemleri alarak, sağlık ve gelişimin desteklenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Gökyiğit, “Bu vesile ile, yarını fırsat bilerek, kurtulma formülü olan ‘hemen, tek seferde, tüm tütün ürünlerine hayır’ deme kararlılığını gösterelim ve dumansız bir dünya yaratmak için katkı koyalım.
Sağlıklı yarınlar için sadece 31 Mayıs’ta değil, her zaman için ‘İçme, İçtirme, Sigaraya Son De’ ifadelerini kullandı.

(RU/YIL)


 

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