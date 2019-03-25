Kıbrıs Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği Yeni Yönetimini Belirledi



Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): Kıbrıs Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği gerçekleştirdiği 14. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığına Derviş Coşkuner, sekreterliğe Hasannur Kurtel, veznedarlığa Şükrü Erkunt getirildi. Hüseyin Kavaz ile Hüseyin Örs ise faal üye olarak yönetimde yer alacak.

Disiplin Kurulu, Oğuz Etçi, Mehmet Kanan ve Mehmet Odabaşı; Denetleme Kurulu ise Yılmaz Hakverdi, Mustafa Değirmencioğlu ve Hasan Saygınel’den oluştu.

(FEZ/HÖ)