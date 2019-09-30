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Kıbrıs Vakıflar İdaresi İhtiyaçlı Okullara Ve Öğrencilere Çeşitli Şekillerdeki Yardımlarla Destek Olduğunu Açıkladı

BU YIL YAPILAN YARDIM MİKTARI 2.5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İhtiyaçlı Okullara Ve Öğrencilere Çeşitli Şekillerdeki Yardımlarla Destek Olduğunu Açıkladı

BU YIL YAPILAN YARDIM MİKTARI 2.5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE…

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
Kıbrıs Vakıflar İdaresi İhtiyaçlı Okullara Ve Öğrencilere Çeşitli Şekillerdeki Yardımlarla Destek Olduğunu Açıkladı

BU YIL YAPILAN YARDIM MİKTARI 2.5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE…

Lefkoşa, 30 Eylül 19 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi, eğitim yılının açılması ile birlikte ihtiyaçlı okullara ve öğrencilere çeşitli şekillerdeki yardımlarla destek olduğunu açıkladı.

Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yapılan yardım miktarı 2.5 milyon TL’nin üzerinde.

Evkaf yardım komitesinin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tüm okulları tek tek arayarak ihtiyaçlarını belirlediği ve bu ihtiyaçları karşıladığı kaydedilen açıklamada, bu sayede okulların tadilat ve ekipman gereksinimlerinin azaltılmış olduğu belirtildi.

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin okul müdürleri ve yetkilileri ile işbirliği içerisinde belirlenen ihtiyaçlı öğrencilerin üniforma, kırtasiye ve diğer eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen açıklamada, yüksek öğrenimde okuyan 
Ve kendilerine başvuran öğrencilerin başvurularının  kurulan özel komitede değerlendirildiğini ve kriterlere uyan öğrencilere kayıt ücretlerinde ve okul ekipmanlarında destek olunduğu yer aldı.

Yapılan yardımların toplam 2 milyon 350 bin TL  tutarında olduğu da ifade edilen açıklamada kira anlaşmalardan doğan haklarla Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde eğitim gören toplam 29 kişiye de burs verildiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter “Vakıfların en önemli görevlerinden biri de eğitime destek olmaktır. Gelirlerimizi artırarak hayır işlerine yaptığımız katkıyı da artırmaya çabalıyoruz.Evkaf’ın bütçesini en doğru yere harcamak için gayret gösteriyoruz. Şüphesiz eğitim de bütçemizi harcayacak en doğru alanlardan birisidir. Eğitim yılı açılışında eğitim komitemiz yoğun bir şekilde çalıştı, birçok öğrencinin başvurusunu değerlendirdi ve yardımlarımızı onlara ulaştırdı. Yaptığımız çalışmalarla gelirlerimizi artırarak gelecekte daha fazla yardım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Açıklamaya gore, burs başvuru kriterleri ve formları www.evkaf.org sitesinde yayınlanıyor. Ayrıca, vatandaşlar site üzerinde verilen yardımların yıl bazlı detaylı dökümlerini de sitede yer alıyor.

(ÖZ/ŞEB) 
 

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