Kıbrıs Vakıflar İdaresi Halkın Kandilini Kutladı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Miraç Kandili nedeniyle ülke genelinde halka lokma ve lokum ikramı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi’nin, kandillerde gelenek haline getirdiği lokma ve lokum dağıtımı, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa’da halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda yapıldı. Lokum ikramını, İyilik Gönüllüsü gençler yaptı.

Vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, lokma ve lokum ikramı sırasında halkın Miraç Kandilinin kutlandığı kaydedildi.

(AK/HA)