Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi 43’üncü Olağan Genel Kurulu Yapıldı



Lefkoşa, 28 Mart 19 : Tütün Endüstrisi (KTTE) Limited Şirketi’nin 43. Olağan Genel Kurulu yapıldı.



KTTE Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl, yaptığı konuşmada şirket ve şirketin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.



Yönetim Kurulu olarak göreve başladıkları zaman kendilerine bazı prensipler belirlediklerini kaydeden Bingöl, bunların başında Türkiye ve KKTC’ye daha fazla katma değer üretip, daha fazla vergi vermek, çalışanlara daha fazla kâr payı dağıtmak amacı güttüklerini söyledi.



2018 yılı içerisinde 15 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını kaydeden Bingöl, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık yüzde 50 oranında artırdıklarını ve şirketi yüzde 21 oranında büyüttüklerini açıkladı.



Bingöl, şirketin 2018 yılı kârının bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında arttığını kaydetti.



Şirketin, bir dizi sosyal sorumluluk projesi başlattığını da kaydeden Bingöl, Türkiye ve KKTC’de Kızılay’ın belirlediği öğrencilere burs verdiklerini söyledi.



KTTE Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl’ün konuşmasının ardından Olağan Genel Kurul toplantısı basına kapalı devam etti.



(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI



Haber: Raif Uzkan Fotoğraf : Hüseyin Sayıl