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Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti. Tüm Personeline Kovid- 19 Pcr Testi Yaptırdı…sonuçlar Negatif

Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi’nin tüm personeline Kovid-19 PCR testi yaptırıldığı bildirildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16
Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. Şti. Tüm Personeline Kovid- 19 Pcr Testi Yaptırdı…sonuçlar Negatif
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Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi’nin tüm personeline Kovid-19 PCR testi yaptırıldığı bildirildi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ülkede artan yerel vakalara dikkat çekilerek, bu nedenle ilk önceliği insan sağlığı olan şirketimiz, hem personel sağlığının korunması hem  de artan salgın karşısında önlem almak amacı ile Genel Müdür Selahaddin Bayırkan öncülüğünde Kovid- 19 PCR testini, tüm personeline şirket bünyesinde uygulamıştır. 43 personele yapılan testlerin tümü negatif çıkmıştır.” denildi. 

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Bayırkan, KKTC‘de  Kovid -19’a karşı, köklü kurumlar öncülüğünde atılacak olan adımlar ve önlemler ile daha kısa sürede sağlıklı günlere kavuşulacağı  mesajını  verdi.
(YIL/ÖK)
 

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