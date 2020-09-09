banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
468.010
DOLAR
7.4688
STERLİN
9.7365
EURO
8.8268
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nden Çağrı

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), “karşı birliği” toplu taşımacılığın faydasına olacak her türlü çalışmayı birlikte yapmaya çağırdı. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:32
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nden Çağrı
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), “karşı birliği” toplu taşımacılığın faydasına olacak her türlü çalışmayı birlikte yapmaya çağırdı. 
Birlik  Başkanı Menteş Aytaç yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ithal edilecek otobüs / minibüs kategorisindeki araçlarda gümrük ve benzeri muafiyetleri ve veya indirimleri ile ilgili tüzüğün, yasanın eşitlik ilkesine dayanarak değiştirildiğini kaydetti. 
Yapılan bu tüzük değişikliği ve alınan bu kararın yasada var olan “bireyler hiçbir derneğe üye olmaya mecbur edilemez” maddesinin doğru bir kararla değiştirildiğini ve her kesime adil eşit mesafede bir duruş sergilendiğini belirten Aytaç, ilgili bakan ve Bakanlar Kuruluna teşekkür etti. 
Aytaç şöyle devam etti:

banner341
“Yasada var olduğu gibi yurttaşlar önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Hiçbir yurttaş herhangi bir derneğe üye olmaya veya herhangi bir dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Bu yüzden bizden başka olan kesimlerin alınan bu doğru karar karşısında gösterdikleri tepkiyi hem adaletsizlik hem de eşitlik ilkesinden yoksun bir davranış olarak gördüğümüzü ve bundan üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.
 Biz var olalım başkaları yok olsun zihniyeti ile hiçbir yere varamayız. Toplumda var olan tüm insanlara yasalar ve kanunlar eşit işlemeli eşit uygulanmalıdır. Bu bağlamda alınan bu doğru karar doğrultusunda Maliye Bakanlığına bağlı gümrüklerde derneğimize de tanınan adil hakkın bizlerin icra ettiğimiz taşımacılık işini yakından ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı Trafik Dairesi İzin Kurulu, İtiraz Kurulu ve Mesleki Sürücü Belgesi Komisyonlarında da  eşitlik ilkesine dayalı olarak ilgili iki derneğe de temsiliyet hakkı verilmelidir. 
Bu vesile ile gerekli duyarlılığı yine ayni şekilde ilgili bakanlarımızın ve Bakanlar Kurulunun göstererek adil bir şekilde tüm temsiliyetlerin ve hakların her iki derneğe de verileceğinden hiç şüphemiz yoktur.
KTTTB Derneği KKTC yasalarına uygun, İçişleri Bakanlığından onay alıp tescillenerek kurulmuştur. Dolayısı ile bunu tüm kesimlerim artık kabullenmesi gerektiğini ve verimli çalışıp icraat yapmak yerine sadece birilerini ekarte etmeye çalışmak ne adil nede insani bir davranış olmadığını görmesi duyması anlaması şarttır.. Bu yüzden  karşı birliği realiteye davet eder toplu taşımacılığın faydasına olacak “ben” değil “biz” diyebilecek her türlü çalışmaya davet ederiz.” 
(EMR/YIL) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler İçin İş Fırsatları
Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler İçin İş Fırsatları
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Danışma Kurulu Ve Kurum Temsilcilerini Toplantıya Çağırdı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Danışma Kurulu Ve Kurum Temsilcilerini Toplantıya Çağırdı
Cumhurbaşkanı Akıncı: Yasal Zemini Olan Sağlık Kurulları Kararlarını Alıp Uygularken Siyasi Etkiye Tamamen Kapalı Olmalı
Cumhurbaşkanı Akıncı: Yasal Zemini Olan Sağlık Kurulları Kararlarını Alıp Uygularken Siyasi Etkiye Tamamen Kapalı Olmalı
Denktaş: “ilk Yapılması Gereken Türkiye İle Ortak Bir Hedef Belirlemektir”
Denktaş: “ilk Yapılması Gereken Türkiye İle Ortak Bir Hedef Belirlemektir”
“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” onaylandı
“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” onaylandı
Basın-sen Hükümet Yetkililerine Çağrıda Bulundu
Basın-sen Hükümet Yetkililerine Çağrıda Bulundu
Mdp: “kriz Hükümeti Kurulmalı”
Mdp: “kriz Hükümeti Kurulmalı”
Muhaceret Dairesi’nden duyuru…
Muhaceret Dairesi’nden duyuru…
Elektrik Mühendisleri Odası Yeni Pandemi Hastanesi Konusundaki Endişelerini Kamuoyuyla Paylaştı, Yetkililerden Açıklama Talep Etti
Elektrik Mühendisleri Odası Yeni Pandemi Hastanesi Konusundaki Endişelerini Kamuoyuyla Paylaştı, Yetkililerden Açıklama Talep Etti
Kamusen: “hükümet Aldığı Kararın Arkasında Duramıyor”
Kamusen: “hükümet Aldığı Kararın Arkasında Duramıyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim