banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103176
ALTIN
230.456
DOLAR
5.4713
STERLİN
7.1763
EURO
6.2179
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Gazimağusa’da ölüm
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
banner307
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Dp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 21 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti (DP)’yi ziyaret ederek “kamu reformu” diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin hazırladığı raporu sundu,  görüş ve önerilerini paylaştı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Dp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 21 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti (DP)’yi ziyaret ederek “kamu reformu” diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin hazırladığı raporu sundu,  görüş ve önerilerini paylaştı. 

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Dp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 21 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti (DP)’yi ziyaret ederek “kamu reformu” diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin hazırladığı raporu sundu,  görüş ve önerilerini paylaştı. 

DP Genel Merkezi binasında gerçekleşen görüşmeye DP’ye  Genel Sekreter Afet Özcafer başkanlık etti. DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu ve diğer yetkililer ziyarette hazır bulundu. 

ÖZCAFER

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan  DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, KTTO’nun ülkenin en saygın kurumlarından biri olduğunu belirterek,  Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin Oda’nın görüşlerinin de bu bağlamda son derece kıymetli olduğunu belirtti. 

Kamu reformunun ülke istikrarı için son derece önemli olduğunu belirten Özcafer; “Yıllardır ülke olarak hepimizin beklediği kamunun daha verimli, daha şeffaf, daha denetlenebilir hale gelebilmesi, personelin iyi yöneticiye kavuşabilmesi, aynı zamanda vatandaşında daha iyi hizmet alabilmesi. İşte söz konusu bu yasanın hayat bulması ekonomimize de olumlu yansıyacaktır” dedi. 

Kamu reformu yasası için uzun yıllardır Meclis’te çalışmalar yapıldığını, birçok partinin ve diğer tüm paydaşların katkı koyduğunun altını çizen DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ancak istikrarsız giden hükümetler ve beraberinde gelen erken seçimler neticesinde bugüne kadar hayat bulmadığını ancak şimdi mevcut iktidarın bu konuda oldukça kararlı olduğunun bilinmesini istedi. 

Özcafer;  “Şimdi mevcut dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partinin genel başkanları da bu yasanın geçmesinde hem fikirdir. Siyasi irade ortaya koymuşlardır. O açıdan biz umutluyuz” diye konuştu. 

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, söz konusu yasa tasarısının muhakkak eksiklerinin olabileceğini, bu yönde tüm paydaşlarının görüşünün alınarak komitede görüşüleceğini ve ivedi bir şekilde yapılacak çalışmaların sonlanmasını beklediklerini belirtti. 

(YIL/HÖ)      FOTOĞRAFLI


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Milletvekili Canaltay: “ortaklar Bir Birlerinden Habersiz”
Ubp Milletvekili Canaltay: “ortaklar Bir Birlerinden Habersiz”
Arucad Akademisyenlerinden Kültür-sanat İlişkisi Üzerine Konuşmalar
Arucad Akademisyenlerinden Kültür-sanat İlişkisi Üzerine Konuşmalar
Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek
Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Gazimağusa’da ölüm
Gazimağusa’da ölüm
Mustafa Çağatay Anılacak
Mustafa Çağatay Anılacak
Samani: “Haksız eleştiriler samimiyetsizlik göstergesi”
Samani: “Haksız eleştiriler samimiyetsizlik göstergesi”
Yarın Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu Düzenlenecek
Yarın Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu Düzenlenecek
Başbakan Erhürman, KTBB heyetini kabul etti
Başbakan Erhürman, KTBB heyetini kabul etti
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim