Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Dp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 21 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Demokrat Parti (DP)’yi ziyaret ederek “kamu reformu” diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin hazırladığı raporu sundu, görüş ve önerilerini paylaştı.

DP Genel Merkezi binasında gerçekleşen görüşmeye DP’ye Genel Sekreter Afet Özcafer başkanlık etti. DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu ve diğer yetkililer ziyarette hazır bulundu.

ÖZCAFER

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, KTTO’nun ülkenin en saygın kurumlarından biri olduğunu belirterek, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin Oda’nın görüşlerinin de bu bağlamda son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Kamu reformunun ülke istikrarı için son derece önemli olduğunu belirten Özcafer; “Yıllardır ülke olarak hepimizin beklediği kamunun daha verimli, daha şeffaf, daha denetlenebilir hale gelebilmesi, personelin iyi yöneticiye kavuşabilmesi, aynı zamanda vatandaşında daha iyi hizmet alabilmesi. İşte söz konusu bu yasanın hayat bulması ekonomimize de olumlu yansıyacaktır” dedi.

Kamu reformu yasası için uzun yıllardır Meclis’te çalışmalar yapıldığını, birçok partinin ve diğer tüm paydaşların katkı koyduğunun altını çizen DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ancak istikrarsız giden hükümetler ve beraberinde gelen erken seçimler neticesinde bugüne kadar hayat bulmadığını ancak şimdi mevcut iktidarın bu konuda oldukça kararlı olduğunun bilinmesini istedi.

Özcafer; “Şimdi mevcut dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partinin genel başkanları da bu yasanın geçmesinde hem fikirdir. Siyasi irade ortaya koymuşlardır. O açıdan biz umutluyuz” diye konuştu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, söz konusu yasa tasarısının muhakkak eksiklerinin olabileceğini, bu yönde tüm paydaşlarının görüşünün alınarak komitede görüşüleceğini ve ivedi bir şekilde yapılacak çalışmaların sonlanmasını beklediklerini belirtti.

(YIL/HÖ) FOTOĞRAFLI



