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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın  “etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor Muyuz?” Başlıklı Konferansı Bugün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu’nun düzenlediği “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz?”  başlıklı konferans, bugün gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın  “etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor Muyuz?” Başlıklı Konferansı Bugün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu’nun düzenlediği “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz?”  başlıklı konferans, bugün gerçekleştirildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:16
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın  “etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor Muyuz?” Başlıklı Konferansı Bugün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu’nun düzenlediği “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz?”  başlıklı konferans, bugün gerçekleştirildi.
Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonu’nda saat 12.30’da başlayan konferans kapsamında, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala “Halk Sağlığı Penceresinden Gıda Güvenliği” ve Gıda Mühendisi Ülfet Bicen “KKTC’deki Tüketim Maddelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tarafından Değerlendirilmesi ve Tüketicilere Öneriler” başlıklı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. 
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, halk sağlığı için devletin sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmasının önemine işaret etti. 
Ardından söz alan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, zararlı bakteriler, virüsler, parazitler ve kimyasalların ishalden kansere 200’den fazla hastalığa neden olduğunu anlattı.

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Pala, her yıl yaklaşık 600 milyon kişinin kontamine yiyecekler nedeniyle hastalandığını, 420 bin kişinin öldüğünü, ölenlerin yüzde 40’ının 5 yaş altı bireyler olduğunu kaydetti.
(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu    Fotoğraf: Süleyman Önal
 

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