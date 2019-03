Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Asbaşkanı Bakkaloğlu’ndan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

“BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI ARTIRILMALI...ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ İHTİYAÇLARA UYGUN NİTELİKLERE VE SAYIYA ULAŞTIRILMALI”

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Asbaşkanı Dt. Halil Bakkaloğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaparak, özel eğitim merkezlerinin de ihtiyaçlara uygun niteliklere ve sayıya ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Bakkaloğlu, “21 Mart tarihinin seçilmesinin ise ayrı bir sebebi var: Down sendromlu bireylerin 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, 21 Mart’ta kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakkaloğlu, Down sendromunda gebelik öncesi ya da sonrası maruz kalınan çevresel faktörlerin değil, yumurta veya sperm oluşumu sırasında kromozomların ayrılmasındaki hata sonucu ilave 21 numaralı kromozoma sahip yumurta veya sperm oluşmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Down sendromunun hamilelikte tespitinin mümkün olduğunu kaydeden Bakkaloğlu, gebeliğin 14-16 haftalarında anne rahmindeki bebeğin aminiyotik sıvısıdan alınan örneğin analizi ile tespit edilebildiğini ifade etti.

“Down sendromu tanısı konmuş bir çocukta bir kromozom bozukluğu söz konusu olduğundan öncelik olarak çocuğun gelişim özelliklerini gözlemlemek ve sosyal desteklerini geliştirmek gerekmektedir.” ifadesini kullanan Bakkaloğlu, Down sendromunu iyileştirecek ya da etkilerini yok edecek hiçbir tedavi şekli bulunmadığını tek çarenin eğitim olduğunu belirtti.

Bakkaloğlu mesajında, “Down sendromlu kişilere ne kadar bilinçli yaklaşılırsa Down sendromunun etkileri de o kadar aza indirileceğinden bu konuda ülkemizde bilinçli ve planlı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Toplumun ve etkilenen bireylerin yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları devlet, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, medya iş birliği ile artırılmalı ve özel eğitim merkezleri ihtiyaçlara uygun niteliklere ve sayıya ulaştırılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

