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Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Kuruldu

Lefkoşa, 15 Ekim 20 (TAK): Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği kuruldu.   Yapılan açıklamada, “KKTC Sigorta Sektörüne destek olmak ve Sigorta Şirketleri ile  ortak menfaatler doğrultusunda sektöre daha fazla katkıda bulunmak için Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız” denildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:54
Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Kuruldu
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Lefkoşa, 15 Ekim 20 (TAK): Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği kuruldu.   Yapılan açıklamada, “KKTC Sigorta Sektörüne destek olmak ve Sigorta Şirketleri ile  ortak menfaatler doğrultusunda sektöre daha fazla katkıda bulunmak için Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız” denildi.

Dernek tarafından, sigorta sektöründe önemli bir yere sahip olan sigorta acentelerini, sektör içinde daha nitelikli , daha kurumsal , daha itibarlı bir yere getirmek için çaba harcanacağı da kaydedildi.

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Açıklamada, “Amaçlarımızdan biri de sektörümüzde bulunan  , acenteler ve şirketlerin daha koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.  Örneğin , sigortalı tahsilatlarından, hasara kadar yaşanan tüm sorunları asgariye indirmek ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan sigorta acentelerinin daha itibarlı bir yere gelmesini sağlamaktır” ifadesi kullanıldı.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği kuruluşunun sigorta haftasına denk geldiğine de dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Ayşe Çakır Emirkanı olurken, Gökay Akançay asbaşkan, Esta Yetkili Genel Sekreter, Sermet Benli sayman, Artunç Gürkut, Serdar Dinçer ve Hüdaverdi Özenen de faal üye olarak dernekte yer aldı.  

(FG)

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