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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Hizmet Yelpazesini Genişletiyor

DERNEK “DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜNİTESİNİ” 1 TEMMUZ’DA FAALİYETE GEÇİRİYOR

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Hizmet Yelpazesini Genişletiyor

DERNEK “DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜNİTESİNİ” 1 TEMMUZ’DA FAALİYETE GEÇİRİYOR

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Hizmet Yelpazesini Genişletiyor

DERNEK “DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI ÜNİTESİNİ” 1 TEMMUZ’DA FAALİYETE GEÇİRİYOR

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 1 Temmuz’dan itibaren “Dil ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi”ni hizmete geçiriyor.

Dernek Başkanı Günay Kibrit’in açıklamasına göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortez - protez uygulamaları, psikolojik danışmanlık, osteoporoza yönelik spor aktivitelerinin yanında dil ve konuşma bozuklukları ünitesi de hizmet yelpazesine ekleniyor.

Terapist Aysu Nur Polat tarafından yapılacak terapilerden, hem dernek üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar faydalanabilecek.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çocuğunuz 4 yaşına gelmiş ve halen konuşması anlaşılır değilse, yaşıtlarına göre konuşmasında farklılık gözlemliyorsanız, iletişim kurmaya çalışırken öfke nöbeti geçiriyorsa ve 5-6 yaşına gelmiş fakat konuşurken söyleyemediği sesler veya konuşurken sesleri farklı şekilde kullanıyorsa (halı yerine alı ), (arı yerine ayı), (gel yerine del) 1 Temmuz Pazartesi – 05 Temmuz Cuma günleri arasında ücretsiz olarak yapacağımız değerlendirmeler için 0392 22 38436/37 0533/0542 8601020 numaralı telefonlardan derneğimize ulaşarak randevu alabilirsiniz.”

Yeni ünitenin çalışma alanları ise şöyle sıralandı:

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“Konuşma bozukluğu: Konuşma seslerini üretme boyutundaki bozukluk. Örneğin çocuk araba yerine ‘ayaba’ demesi veya kaç yerine ‘taç’ demesi.

Dudak-damak yarıklığına bağlı konuşma bozukluğu. Akıcılık bozukluğu. Konuşmanın akışından kaynaklı problem. Kekemelik, hızlı bozuk konuşma. Dil bozukluğu.

Dil bozukluğu olan bireyler de dili edinmek ve kullanmak güç olmaktadır. Bazı çocuklar dilin sözcük ve anlamını oluşturmada, bazıları sözcükleri birbirine bağlamada, bazıları dilin ses sistemini organize etmede ve bazıları da dilin nerede nasıl kullanılacağı ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar.

Nörojenik Dil ve Konuşma Bozuklukları:

Afazi: Beyinin konuşma ile ilgili yarımkürenin hasarına bağlı ortaya çıkan edinilmiş dil bozukluğudur.

Konuşma Apraksisi: Konuşmayı meydana getiren kaslarının pozisyonunun ve kas hareketlerinin sırasının programlanmasında hasarlanma; beyin hasarına bağlı olarak konuşma seslerinin seçimi ve dizimindeki motor konuşma bozukluğudur. Ne söylemek istediğini bildiği halde konuşmayı meydana getirecek motor hareketi planlama ve programlama bozukluğudur.

Dizartri: Merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sisteminin hasarına bağlı konuşmayı meydana getiren aşamaların(solunum, sesleme, rezonans, sesletim ve prozodi) biri veya birkaçında meydana gelecek nöromotor sorun sonucu oluşan motor konuşma bozukluğudur.”

(EMR/GÜL)

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