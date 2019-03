Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi İle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Anısına “çocuk” Temalı Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına “Çocuk” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, iki kategoride gerçekleşecek olan sergide, yeni çekilen fotoğraflar arasından seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtildi. Ödül almayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’ne kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

Açıklama şöyle:

“İki kategoride gerçekleştirilecek olan “Çocuk” temalı fotoğraf sergisinin birinci kategorisinde, millî mücadele yılları sırasında çekilmiş çocuk konulu fotoğraflarından oluşacak. Serginin ikinci kategorisi olan yarışma kısmında ise genel olarak Kıbrıs Türk toplumundaki çocukların yaşamlarından izler taşıyan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar arasında eğitimde çocuk, oyunda çocuk, doğada çocuk gibi fotoğraflar kabul edilecek. Günümüzde çekilen fotoğraflar siyah beyaz veya renkli olabilecektir

Millî Mücadele yıllarında çekilmiş fotoğraflarla sergiye katılmak isteyenler orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılabilecekler. Fotoğrafları çeken veya arşivlerinde bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek bu fotoğrafların sergiye katılmasını sağlayabilirler.

Başvurular 15 Nisan’da Sona Erecek…

Yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraflarını elden veya elektronik posta yolu ile teslim edebilecek. Katılımı elden yapmak isteyenler fotoğraflarının içinde olduğu CD’yi en geç 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne, e-posta yoluyla başvuruda bulunacak olanlar ise milli.tarih@neu.edu.tr adresine yapmalar gerekiyor.

“Çocuk” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Şartları:

1. Yarışmacılar, milli mücadele yıllarıyla ilgili kategoriye istedikleri sayıda, yeni çekilmiş fotoğraf kategorisine ise en az 3 en fazla 8 fotoğraflarla katılabilecekler.

2. Yarışmacılar yarışmaya aynı fotoğrafın sadece bir şekliyle (siyah beyaz veya renkli) katılabilirler.

3. Her iki kategori için çekilen fotoğrafların nerede çekildiği belirtilmesi gerekiyor.

4. Tüm fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor.

5. Fotoğraflardaki çocukların yaşları en fazla 12 olmalıdır.

6. Tarihi fotoğrafların yerleri ve şahısların isimleri bilindiği takdirde belirtilmelidir.

7. Dijital olarak verilecek olan fotoğrafların çözünürlüklerinin yüksek olması (en az 1 MB, 300dpi) ve fotoğrafların 30x40 cm baskı yapılacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

8. Fotoğraflar yarışmaya CD veya e-posta yoluyla teslim edilebilir.

9. Tarihi fotoğraflar orijinal baskılarıyla sergilenmek üzere teslim edilebilir. Fotoğrafların orijinal baskıları fotoğrafların dijitalleri alındıktan sonra sahiplerine iade edilir.

10. Yarışmaya sunulan eski fotoğraflara dijital ortamda herhangi bir manipülasyon yapılmayacak fakat ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli müdahaleler uzman şahıslar tarafından yapılacak.

11. Katılımcıların kimlik bilgileri ve telefon numaraları kapalı zarf usulü olacak.

12. Fotoğrafların yer aldığı CD’lerin üzerine beş rakamlı bir rumuz yazılacak.

13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Fotoğraflar Seçici Kurul Tarafından Belirlenecek…

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kuruluda Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı ve Grafiker Hikmet Uluçam, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim elemanı ve Fotoğraf Sanatçısı Gazi Yüksel ile Çizer ve Fotoğraf Sanatçısı Musa Kayra yer alıyor.

“Çocuk” Temalı Fotoğraflar Arasından Dereceye Girenlere Para Ödülü Verilecek…

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş kişilik seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde 2 kişilik check up paketi, 2'nciye Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tek kişilik check up paketi ve 3'ncüye Dorana Hotel’de çift kişilik hafta sonu tam pansiyon konaklama ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. Kat Restoran’ında çift kişilik öğle yemeği verilecek. Ayrıca, seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek.

Fotoğraflar Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Sergilenecek…

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, 23 Nisan 2019 Salı günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

Yarışmaya Katılım ve Detaylı Bilgi İçin İletişim…

“Çocuk” Temalı Fotoğraf Yarışması’na katılacaklar Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç’a 0392 6802000/5251 veya 0392 6802000/5656 numaralı telefon numaralarından veya milli.tarih@neu.edu.tr e-posta adresinden ulaşılabilirler.”

(SEL) FOTOĞRAFLI