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Kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

50 SANATÇININ 190 ESERİ BİR AY BOYUNCA YDÜ’DE SERGİLENECEK

Kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

50 SANATÇININ 190 ESERİ BİR AY BOYUNCA YDÜ’DE SERGİLENECEK

05 Mart 2019 Salı 16:01
Kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

50 SANATÇININ 190 ESERİ BİR AY BOYUNCA YDÜ’DE SERGİLENECEK
Lefkoşa, 5 Mart 19 “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf yarışmasının sergisi açıldı. 50 sanatçının 190 fotoğrafının yer aldığı sergi hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında bir ay boyunca İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesindeki Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından organize edilen yarışmanın sergisi bugün açıldı. Dereceye girenlere de ödülleri verildi.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan sergi açılışına Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve fotoğraf sanatçıları katıldı.
Açılışta Başbakan Tufan Erhürman ile Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Başbakan Tufan Erhürman tarafından verildi. Elif Nihal Yazıcı birinci, Veysi Canateş ikinci ve Ayşe Kocaismail üçüncülük ödülü aldı. 1’inciye 3 bin  2’nciye 2 bin, 3'üncüye bin TL para ödülü verildi. 
Jüri özel ödülünü alan Salim Doğan’a ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme verdi. Hüseyin Aşkaroğlu, Ayşe Gökyiğit ile Kemal Atay da mansiyon ödülüne layık görüldü.
“Milli mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflar kategorisinde”; Mehmet Şık, Osman Rekor, Mehmet Yıltay, Anders Arvidsson, Mehmet Amca, Yusuf Özkum, Halil Irkım, Biray Canateş, Cevdet Koççatlı, Rıfat Şık, Oktay Öksüzoğlu, Ersin Taşer ile İlkay Salihoğlu onur belgesi aldı.
“Milli mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilen fotoğraflar kategorisinde”; Halil Irkım, Gülnur Tokyay, Ramadan Gümüşok, Eralp Adanır, Şükrü Tolgalı, Ayla Atay, Tevfik Ulual, Gürem Bulunç ve İlker Gelişen’e teşekkür belgesi verildi. Ayrıca, yarışmanın Seçici Kurul üyelerine de plaket takdimi yapıldı.
“Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf sergisi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında bir ay boyunca İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.
(RÇ/HÖ)
 

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