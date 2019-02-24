“kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışmasında Ödül Kazananlar İle Sergilenecek Fotoğraflar Belirlendi... Sergi 5 Mart’ta...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazananlarla, sergilenecek fotoğraflar seçici kurul tarafından belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ödül kazanan fotoğraflarla, yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer alacağı “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” adlı fotoğraf sergisi, 5 Mart Salı günü İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Ödül kazanan fotoğraflar, sergi açılışı sırasında açıklanacak. Ödül kazanamayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine de katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’ne kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLECEK

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu’nun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek.

Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI