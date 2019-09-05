Kıbrıs Türk Kültürü, Ankara Etimesgut Belediyesi Festivali’nde Tanıtıldı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): Ankara’da Etimesgut Belediyesi tarafından Türk dünyası arasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik ve kültür bağlarını geliştirmek ve Türk dünyası coğrafyasındaki Türk topluluklarının kültür ve sanatının yaşatılması amacıyla “16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali” düzenlendi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından hazırlanan “Kıbrıs Evi” standında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve sanatının tanıtımı yapılıyor.

1 Eylül Pazar günü “Kıbrıs Gecesi” düzenlenen festival 8 Eylül Pazar günü son bulacak.

Geceye katılan “Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu” tarafından “Anadolu Zeybeği”, “Kıbrıs Çiftetellisi”, “Sarhoş Zeybeği”, “Kız Karşılaması”, “Mendilli”, “Aziziye Sirtosu”, “Mandıra” oyunları sergilendi. Kıbrıs Evi’nde, Kıbrıs Türk mutfağının lezzetlerinden zeytinli bidda, hellimli bidda, hellimli pide, kayık pasta, içi dolu kurabiye ve pilavuna ikram edildi.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI