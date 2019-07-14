Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler” konulu panel düzenliyor.
Dernek Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç'un panel yöneticisi ve konuşmacı olarak katılacağı ayrıca TESUD Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan’ın açış konuşmasını yapacağı panele, Kıbrıs Gazisi Alb.(E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alb.(E) Mithat Işık konuşmacı olarak katılacak.
(EMR/GÜL)