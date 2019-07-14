banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
Bir kadına ait ceset bulundu
BİR KADINA AİT CESET BULUNDU
Kaçak Ahmad mahkemeye çıkarıldı
KAÇAK AHMAD MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı\'nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz\'deki Gelişmeler” konulu panel düzenliyor.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı\'nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz\'deki Gelişmeler” konulu panel düzenliyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 07:48
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri Sonuçları ve Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler” konulu panel düzenliyor.

banner317
Dernekten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek panel, Ankara’da 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu'nda yer alacak.

Dernek Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç'un panel yöneticisi ve konuşmacı olarak katılacağı ayrıca TESUD Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan’ın açış konuşmasını yapacağı panele, Kıbrıs Gazisi Alb.(E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alb.(E) Mithat Işık konuşmacı olarak katılacak.

(EMR/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kurban Bağışlarınızla Çocuklarımızın Elinden Tutun”
“kurban Bağışlarınızla Çocuklarımızın Elinden Tutun”
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yarın KKTC’de de kutlanacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yarın KKTC’de de kutlanacak
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenleyecek
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenleyecek
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı
“Her 100 kişinin 37’sinin ailesinde veya yakınında Alzheimer hastası var”
“Her 100 kişinin 37’sinin ailesinde veya yakınında Alzheimer hastası var”
Tulga: “10 yılda çalışma yaşamına 1500 kişi kazandırdık”
Tulga: “10 yılda çalışma yaşamına 1500 kişi kazandırdık”
Taçoy: “Yavuz gemisi en kısa zamanda sondajlarına başlayacak”
Taçoy: “Yavuz gemisi en kısa zamanda sondajlarına başlayacak”
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi
Başbakan Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim