Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Türkiye’deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı mesajla kutladı.

Dernek mesajında, Kıbrıs Adası’nda gerçeklerin dışında bir gelecek oluşturulamayacağı belirtilerek, Kıbrıs Türk Halkı olarak, “Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayallerinin gerçeğe dönüşmesini önleyen 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı geriye dönülemeyecek sonsuzluğa ulaşacak yeni bir dönemi başlatmıştır” denildi.

“Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayaliyle başlayan ve 11 yıl süren katliamların yarattığı kanlı gelişmelerin ve Crans Montana'da tamamıyla çöken müzakere süreçlerinin net olarak ortaya koyduğu gerçekler ve yaşanan bütün tecrübeler artık Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir uzlaşmadan başka bir yol olmadığını kanıtlamıştır” denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine dayalı bir anlaşma ve federal bir uzlaşmanın mümkün olmadığı savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:



“İki eşit halkın ve egemen iki devletin tamamen eşit statüler ve koşullarla iki devletli, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının devam edeceği bir yapı dışında farklı arayışlar sonuç vermeyecektir.Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan emellerinin önünün kesilmesi ve stratejik/jeopolitik çıkarlarımızın korunabilmesi için öncelikle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapılarak deniz yetki alanlarımızın ilan edilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Deniz ve Hava Üsleri kurulması gereği vardır.Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, muharip gazilerimize şükranlarımızı sunar, halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarız.”(HÖ)