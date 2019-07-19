banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Alacağı parayı işverenden alamayıp aracını ateşe veren zanlı cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Traktör kazası: 1 ölü
Son Dakika
TRAKTÖR KAZASI: 1 ÖLÜ
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ...
banner306
Flaş Haber
Traktör kazası: 1 ölü
Kapat

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Türkiye’deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı mesajla kutladı. 

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Türkiye’deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı mesajla kutladı. 

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 20 Temmuz Mesajı...

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Türkiye’deki Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı mesajla kutladı. 
Dernek mesajında, Kıbrıs Adası’nda gerçeklerin dışında bir gelecek oluşturulamayacağı belirtilerek, Kıbrıs Türk Halkı olarak, “Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayallerinin gerçeğe dönüşmesini önleyen 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı geriye dönülemeyecek sonsuzluğa ulaşacak yeni bir dönemi başlatmıştır” denildi.
“Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayaliyle başlayan ve 11 yıl süren katliamların yarattığı kanlı gelişmelerin ve Crans Montana'da tamamıyla çöken müzakere süreçlerinin net olarak ortaya koyduğu gerçekler ve yaşanan bütün tecrübeler artık Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir uzlaşmadan başka bir yol olmadığını kanıtlamıştır” denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine dayalı bir anlaşma ve federal bir uzlaşmanın mümkün olmadığı savunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:

banner317
“İki eşit halkın ve egemen iki devletin tamamen eşit statüler ve koşullarla iki devletli, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının devam edeceği bir yapı dışında farklı arayışlar sonuç vermeyecektir. 
Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan emellerinin önünün kesilmesi ve stratejik/jeopolitik çıkarlarımızın korunabilmesi için öncelikle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yapılarak deniz yetki alanlarımızın ilan edilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Deniz ve Hava Üsleri kurulması gereği vardır. 
Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, muharip gazilerimize şükranlarımızı sunar, halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarız.”
(HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yaşındaki genç 4 gündür kayıp
22 yaşındaki genç 4 gündür kayıp
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı İle Yök Arasında İşbirliği Mutabakatı
Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
Tatar: “Uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceğiz”
Tatar: “Uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceğiz”
Tatar, Dp Genel Başkanı Uysal’ı Kabul Etti
Tatar, Dp Genel Başkanı Uysal’ı Kabul Etti
Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi
Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi
Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”
Yusuf: “meclis, Biran Önce Toplanıp, İki Devlete Dayalı Çözüm Kararı Almalı”
Özersay: “Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum”
Özersay: “Tek çıkış yolunun bireysel değil toplumsal düşünmek ve çok çalışmak olduğuna inanıyorum”
İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”
İnanıroğlu: “Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesi asla düşünülemez”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim