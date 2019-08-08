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Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıl Dönümünü Saygı Ve Şükranla Andı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi destanının 55. yıl dönümünü, saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıl Dönümünü Saygı Ve Şükranla Andı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi destanının 55. yıl dönümünü, saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:19
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıl Dönümünü Saygı Ve Şükranla Andı

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi destanının 55. yıl dönümünü, saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin, Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy şehitleri, uçağı düşürülen ve sağ kurtulan ancak Rumların insanlık dışı işkencelerle şehit ettiği Yüzbaşı Cengiz Topel rahmetle, kahraman gaziler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş saygı ve şükranla anıldı.

Mesajda, “Varoluş Mücadelemizdeki diğer şehitlerimize rahmet, hayatta olan Mücahitlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk milletine ve mücadeleci Halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

(HUR/GÜL)

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