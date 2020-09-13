ÖZGÖÇMEN: “4. HEMŞİREMİZİN DE TEST SONUCU POZİTİF”

Lefkoşa, 13 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eyleme devam ediyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Psikiyatri hastanesinde fiziki koşulları bilim dışı olan sözde Covid-19 kliniğinde başta meslektaşlarımızın ve hastalarımızın can güvenliği için talep etmiş olduğumuz düzenlemede herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için dün verdiğimiz süre dolmuş ve an itibari ile üye meslektaşlarımızla birlikte kliniğe giriş yapılmamıştır” denildi.

Bu arada sendika başkanı Ali Özgöçmen, 4. hemşirenin de Covid-19 test sonucunun pozitif olarak tespit edildiğini bildirdi.

“Mevsimlik işçi” adı altında istihdam edilerek Covid-19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşlarının bugün hastalığa bulaştığını belirten Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Bu meslektaşlarımıza yeterli eğitimi vermeyen,yeterli denetimi sağlamayan, neredeyse izinsiz bir şekilde günde 12 saate varan sürelerde çalıştırarak emek ve alın terlerini sömürerek önemsemeyen Sağlık Bakanlığı suçludur.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve Sağlık Bakanlığını daha vahim sonuçlar yaşanmadan bu yasa dışı uygulamaya son vermeye davet ederiz.”

(EMR/YIL)