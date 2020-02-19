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Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nden Panel

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği bugün mesleki risklerle ilgili panel düzenledi.

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nden Panel

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği bugün mesleki risklerle ilgili panel düzenledi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 15:46
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nden Panel
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Lefkoşa, 19 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği bugün mesleki risklerle ilgili panel düzenledi.
Birlik’ten yapılan açıklamada, hemşire ve ebelerin biyolojik tehlikeler, iğne yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, alerjiler, şiddet ve stres gibi çok çeşitli meslek risklerine maruz kaldığı ifade edildi.

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“Tüm bu tehlikeler sağlık çalışanlarının işteki performanslarının azalmasına, iş kazalarının artmasına neden olmakta ve hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini olumsuz etkilemektedir” denilen açıklamada, konuyla ilgili bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans Salonunda panel düzenlendiği belirtildi. 
Açıklamaya göre moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder’in yaptığı etkinliğe, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Beşer, Yakın Doğu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Uzm. Fzt. Tuba Yerlikaya, Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Güvenliği Uzmanı Aziz Gürpınar da panelist olarak katıldı.
(DOĞ/ÖK)

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