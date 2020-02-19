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“kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Ve Anlatma Yarışması” Düzenliniyor

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEĞİ YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ 6 MART

“kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Ve Anlatma Yarışması” Düzenliniyor

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEĞİ YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ 6 MART

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
“kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Ve Anlatma Yarışması” Düzenliniyor
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ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEĞİ YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ 6 MART

Lefkoşa, 19 Şubat 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, “Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması” düzenliyor.

Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul, lise ve özel okullar ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmada masalların son teslim tarihi 6 Mart olarak duyuruldu.

BAŞVURULAR OKUL MÜDÜRLÜKLERİ ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak tarihinde okullara duyurularak başlatılan yarışmaya katılacak eserlerin, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması Şartnamesi’nde tanımı yapılan “halk masalı” türünde olması gerektiği bildirildi.

Masalların konusu, sunum formatı, dili ve anlatımı hakkında bilgiler içeren şartname doğrultusunda düzenlenen yarışmaya katılacak öğrenciler, başvurularını okul müdürlükleri aracılığıyla yapacak.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MASALLARI FARKLI KATEGORİLERDE DEĞERLENDİRİLECEK

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Kültür Dairesi’ne okullar tarafından iletilmeyen masalların değerlendirilmeye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurularının iki farklı kategoride değerlendirileceği ve yarışmanın iki aşamalı olacağı ifade edildi.

İsimleri önümüzdeki günlerde duyurulacak jüri üyeleri tarafından yapılacak ilk değerlendirme sonucunda, ortaokul ve lise kategorilerinde finale kalan masallar belirlenecek. Finale kalan masallar ve masalları derleyen yarışmacıların isimleri 23 Mart’ta açıklanacak.

FİNALE KALAN MASALLAR DERLEYİCİLERİ TARAFINDAN ANLATILACAK

Finale kalan masalları derleyen yarışmacılar, yarışmanın ikinci aşaması olan, masal anlatımına katılmaya hak kazanacak.

Nisan ayında, sonradan duyurulacak bir tarihte, gerçekleştirecek masal anlatımı aşamasının sonucunda jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme neticesinde yarışmada başarılı olanlar, mansiyon kazananlar ve jüri özel ödülüne layık bulunanlar belirlenecek.

Yarışma sonunda ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere 3’er öğrenciye “Başarı Ödülü”, 3’er öğrenciye “Mansiyon” ve 1’er öğrenciye de “Jüri Özel Ödülü” verilecek.

TÜRKİYE KÜLTÜR GEZİSİ ÖDÜLÜ

Yarışmada, ortaokul ve lise düzeyinde “Başarı”, “Mansiyon” ve “Jüri Özel Ödülü” alan öğrencilerin yanı sıra jüri üyeleri tarafından masalları yayımlanmaya uygun bulunan öğrenciler, Türkiye kültür gezisi ile ödüllendirilecek.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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