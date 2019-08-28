banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95908
ALTIN
286.962
DOLAR
5.8040
STERLİN
7.1043
EURO
6.4306
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
Mayıs ayından beri kaçak...
MAYIS AYINDAN BERİ KAÇAK...
Ev sahibinin eşyalarını satmıştı...
SUÇUNU KABUL ETTİ
Çevre kirliliğine para cezası...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE PARA CEZASI...
banner307

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 8,5 milyon TL katkı yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 8,5 milyon TL katkı yapılacağını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 8,5 Milyon Tl Katkı Yapılıyor

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) 8,5 milyon TL katkı yapılacağını açıkladı.

Başbakan Tatar, bugün Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimini kabul etti.

Sertoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ambargolar nedeniyle ülkede sporun en büyük destekçisinin devlet olduğuna işaret etti.

Federasyona yapılacak katkıyla ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını ifade eden Sertoğlu yapılan katkı için teşekkür etti.

Süper Kupa’nın Güzelyurt’ta yapılmasına karar verildiğini de anlatan Sertoğlu, Başbakan Tatar’ı da maça davet etti.

Futbolun ülke ekonomisine yılda 60 milyon TL katkısı olduğunu anlatan Sertoğlu, bu anlamda KTFF’ye yapılan katkının önemine işaret etti.

banner317
TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise konuşmasında, KTFF Başkanı Sertoğlu’nu uzun yıllardır yaptığı çalışmalar için tebrik etti.

Futbolun siyasetin bulaşmadığı, birlik beraberliğin devam ettiği bir alan olduğunu söyleyen Tatar, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin imkanlarını zorlayarak KTFF’ye 8,5 milyon TL katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tatar, futbolun ekonomiye ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Ambargolar altında olunsa da gençlerin futbol oynamaya devam ettiğini, futbol seyircisinin de her geçen yıl arttığını anlatan Tatar, futbola ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sertoğlu, Başbakan Ersin Tatar’a plaket takdim etti.

(DOĞ/HÖ)                FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Ubp Genel Sekreteri Saner El-sen’in Açıklamalarını Değerlendirdi: “çatışma Kültürü Fayda Sağlamaz”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan: “kıb-tek Yönetim Kurulu Hariç Hiçbir Kuruluşun Elektrik Kesme Yetkisi Bulunmuyor”
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar, İit Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turhan İle Görüştü
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Gkk’da Tuğgeneral Algan Görevi Tuğgeneral Er’e Devretti
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Ktams, Kamusen, Kamu-iş, Kthes Ve Tıp-iş, Sağlık Bakanıyla Uzlaşıya Vardıklarını Ve Grevi Kaldırdıklarını Açıkladı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
Özbekistanlı Ve Kazakistanlı Sanatçıların Eserlerinin Yer Aldığı 3 Sergi Açıldı
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”
Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim