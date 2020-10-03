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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30 Yaşında…

Lefkoşa, 3 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30 Yaşında…
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Lefkoşa, 3 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Dernek Başkanı Kazım And gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1956-1963 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı, 1964-1976 yılları arasında Mücahitlik yapmış milli mücadelede önemli görevler üstlenerek, toplumu zorlu yılları ve şartlar içerisinde devlete taşıyan kadrolarda görevler üstlendiklerini kaydetti.

And, derneğin, 1976 yılından bugüne kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev almış, vatan savunmasında büyük sorumluluklar yüklenmiş, liderlik, yöneticilik ve komutanlık yapmış emekli subaylardan oluştuğunu belirtti.

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Bu müstesna topluluktan 15 fedakar kurucu üyelerinin gayretleri neticesinde 3 Ekim 1990 yılında kurulan Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin bugün 30’uncu kuruluş yıl dönümünün haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten And, şunları kaydetti:

“Kuruluş yıl dönümümüzü tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedenliyle hazırlıkları tamamlanmış, hak sahibi üyelerimize Milli Mücadele Madalyalarının da takdim edileceği geniş katılımlı etkinliklerle kutlayamamanın burukluğunu da yaşamakla birlikte, etkinliklerimizi uygun sağlık şartlarının oluştuğu en yakın tarihte yapma azim ve kararlığında olduğumuzu da belirtmek isteriz. Ancak her ahval ve şartta Uu Önder Atatürk’e olan sevgi ve fikirlerine bağlılığımızdan geri kalmayacağımızın ifadesi olarak Atatürk anıtında törenimiz icra edilmiştir.

Bütün üyelerimiz,  muvazzaf subaylık döneminde olduğu gibi ettiğimiz yemine bağlılıklarıyla birlikte Kıbrıs Türkü’nün Atatürk ilke ve devrimlerinin işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşması ve adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmesi için kendilerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerdir.

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözbebeği Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bağrından çıkan emekli subaylar olarak, görevimizi eksiksiz yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bütün üyelerimizin kuruluş yıl dönümünü kutlar, vatan savunmasında şehit olan ve aramızdan ebediyen ayrılan silah arkadaşlarımızı rahmetle anarız.”

(EMR/YIL)

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