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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 Yıl Sonra Sahnesine Kavuşuyor

TİYATRO PROJESİ’NİN İLK ETABI İÇİN BUGÜN MERKEZİ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İHALEYE ÇIKILDI

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 21 Yıl Sonra Sahnesine Kavuşuyor
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TİYATRO PROJESİ’NİN İLK ETABI İÇİN BUGÜN MERKEZİ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İHALEYE ÇIKILDI

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanan sahnesi, 21 yıl sonra yeniden hayat buluyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllardır sahnesi olmadan hazırladıkları oyunları Atatürk Kültür Merkezi’nde ve ülkenin çeşitli bölgelerinde sahneleyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, sahnesine yeniden kavuşuyor.
Yapılan teknik çalışmaların tamamlanmasıyla hazırlanan sahne projesinin ilk etabı için, bugün Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihaleye çıkıldı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını yıllardır kendi sahnesinden uzak, farklı yerlerde sergilediğini belirterek, “21 yıl sonra Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu kendi evine kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Sanata verilen değer, toplumların gelişmişlik düzeyini gösterir” diyen Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren yeni tiyatro binasının projesiyle ilgili çalışmaların başlatılmasına yönelik talimat verdiğine ve gelinen noktada hazırlanan projenin hayata geçirilmesine yönelik ilk adımın bugün itibarıyla atıldığına dikkat çekti.

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Projenin hayat bulmasıyla Başkent Lefkoşa’ya da standartlara uygun bir tiyatro sahnesi kazandıracaklarını kaydeden Çavuşoğlu, projenin karkas bölümünün bu yıl tamamlanacağını, ikinci etap kısmını ise 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, bu tür adımların, topluma moral olacağını da belirten Çavuşoğlu, “Tiyatro sanatçılarımız yıllardır kendi sahnelerinde oynayamamanın burukluğunu ve eksikliğini yaşıyordu. Biz bu projeyi hayata geçirerek, onlara bayram öncesi bir moral vermek istedik. Artık kendi sahnelerinde tiyatro severlere buluşacaklar. Yeniden başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca, projenin ihaleye çıkıldığı dönemde, çok değerli tiyatro oyucusu Hüseyin Çakırlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, Çakırlı’nın ismini, yeni yapılacak olan sahnede yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
(ÖZ/HA)
 

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