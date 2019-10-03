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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Maruf’ta Temsil Edildi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği (KTBB),   Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye\'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenecek olan  Marmara Urban Forum’da (MARUF) temsil edildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Maruf’ta Temsil Edildi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği (KTBB),   Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye\'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenecek olan  Marmara Urban Forum’da (MARUF) temsil edildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Maruf’ta Temsil Edildi

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği (KTBB),   Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenecek olan  Marmara Urban Forum’da (MARUF) temsil edildi.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre,  İstanbul Kongre Merkezi'nde 1-3 Ekim tarihlerinde   sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, "Çözüm Üreten Kentler" sloganıyla düzenlenen MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getirdi.

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KTBB’yi   Birlik Genel Koordinatörü Hüseyin Köle’nin temsil ettiği MARUF'ta, 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı, 3 binden fazla katılımcı  yer aldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İsveç Enstitüsü, Hollanda Başkonsolosluğu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitelerle toplam 55 partnerin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye'den ve dünyadan pek çok isim yer aldı.

“Şehirlerin yükselişi: Küresel çözümler için yerel diplomasi” isimli özel oturumunda konuşan K. T. Belediyeler Birliği Genel  Koordinatörü Hüseyin Köle,  ülkenin coğrafik konumu ve Kıbrıs sorununa dikkat çekti; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi içerisinde diplomasi yürütebildiklerini anlattı.

(YIL/HA)    FOTOĞRAFLI
 

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