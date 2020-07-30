Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ın 1571'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 449’uncu, Kıbrıs Türk Mukavemet teşkilâtının 1958'de kurulmasının 62’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1976'da kuruluşunun 44’üncü yıldönümlerini bir kez daha gururla idrak ettiklerini belirterek, “mübarek Kurban Bayramı’nın da denk gelmesiyle Kıbrıs Türk halkı olarak dört bayramı birden kutlamanın büyük sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, yazılı açıklamasında, şunları ifade etti:

“Bu mutlu yıldönümleri münasebetiyle önemle vurgulamak istiyoruz ki, geçmiş geleceğe ışık yapılmadan yürünen yolların karanlık olduğunun çok iyi bilincinde olan Kıbrıs Türk Halkı, geçmişini her zaman saygı ve gururla yad etmektedir ve varlığını borçlu olduğu Anavatanına koparılamaz bağlarla gönülden bağlıdır.

İşte bu nedenledir ki, Kıbrıs Türk Halkını geçmişinden, özünden ve aidiyetinden koparmayı hedefleyen ve günümüzde oldukça yoğunluk kazandığını gözlemlediğimiz gizli/aşikâr tüm faaliyetlerle çevrilen entrikalar boşunadır ve bağrından Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile O’nun bir devamı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını çıkaran Kıbrıs Türk Halkının sarsılmaz iradesi karşısında akîm kalmaya mahkûmdur.

Bu duygularla tüm şehitlerimizi, Türk Mukavemet Teşkilatının kurulup yaşatılmasında emeği geçmiş olup ebediyete göç eden tüm önderlerimizle dava arkadaşlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlik diliyor, Güvenlik Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına icra etmekte oldukları kutsal görevde daha nice başarılar temenni ediyoruz.”

(HA)

