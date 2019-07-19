banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102246
ALTIN
261.091
DOLAR
5.6386
STERLİN
7.0768
EURO
6.3347
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 4 KİŞİ...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cezaevine gittiler
CEZAEVİNE GİTTİLER
Çetin 15 ay, Kılınç 18 ay hapis yatacak
ÇETİN 15 AY, KILINÇ 18...
banner306

Kıbrıs Tmt Derneği 20 Temmuz Mesajı…

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası antlaşmalardan doğan meşru ve de barışçı müdahaleyi yapmamış olsa  bugün Kıbrıs’ta, Girit adasında olduğu gibi tek bir Türk kalmayacağını belirterek, Türkiye’nin  20 Temmuz 1974’te  haklı ve yerinde müdahaleyi  yaptığını kaydetti.

Kıbrıs Tmt Derneği 20 Temmuz Mesajı…

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası antlaşmalardan doğan meşru ve de barışçı müdahaleyi yapmamış olsa  bugün Kıbrıs’ta, Girit adasında olduğu gibi tek bir Türk kalmayacağını belirterek, Türkiye’nin  20 Temmuz 1974’te  haklı ve yerinde müdahaleyi  yaptığını kaydetti.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Kıbrıs Tmt Derneği 20 Temmuz Mesajı…

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası antlaşmalardan doğan meşru ve de barışçı müdahaleyi yapmamış olsa  bugün Kıbrıs’ta, Girit adasında olduğu gibi tek bir Türk kalmayacağını belirterek, Türkiye’nin  20 Temmuz 1974’te  haklı ve yerinde müdahaleyi  yaptığını kaydetti.
 
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında,  Şubat 1959’da ilgili taraflar arasında imzalanan Londra ve Zürih Antlaşmaları ile bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti meydana gelerek Kıbrıs’ta yeni ve umut dolu bir süreç başladığını ancak  “Megalo İdea” hayallerinden vazgeçmeyen Rumların Cumhuriyeti Enosis’e bir basamak olarak gördüklerini söylemelerinin Cumhuriyet’in temellerini dinamitlediğini belirtti.

Bora,  Kıbrıs Türk halkının  Cumhuriyet’i büyük bir coşku, heyecan ve samimiyetle karşıladığını  ancak karşı tarafın  niyetlerinin olumsuz olduğunu  kaydetti.


Rumların  Akritas ve Enosis planlarına değinen Bora, “ Gerek düşünceleri ve gerekse uygulamaya koydukları saldırı palanlarında başarılı olamadılar. Lefkoşa’da başlattıkları saldırılarını safha safha bütün Ada’ya yaydılar. Ama saldırdıkları her yerde gördükleri direnişler karşısında şaşkına döndüler. Kıbrıs Türk halkını bu saldırılarla yıldıramadılar.” dedi.

3 km2 lik bir alan içinde insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahkum edilen Kıbrıs Türk halkının, yediden yetmişe  ulusal direnişte yerini aldığını belirten Bora, yeterli silah ve cephanesi olmamasına rağmen  asla yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadığını belirtti.

Bora,  direniş 11 yıl devam etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkının   ne Rum’a ne de BM Barış Gücü’nün tehditkâr taleplerine boyun eğdiğini,  kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile birlikte bu direnişte başını dik tuttuğunu, Anavatan Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güveninin  boşa çıkmadığını anlattı.

banner317
Dünyada savaşlardan ve toplu göçlerden sonra mülkiyet sorununun  her zaman iki devlet arasında yapılan bir anlaşma ile çözüldüğüne dikkat çeken  Bora şu ifadeleri kullandı:

“Bilinmelidir ki,  birleşik bir Kıbrıs’ın sahibi Kıbrıs Türk halkı olmayacaktır. Birleşik bir Kıbrıs’ın sahibi Avrupa yani AB ve sonuçta Yunanistan olacaktır. Sürdürülen bugünkü görüşmelerden olumlu bir sonuç beklenmemelidir. Zira Rum ve Yunan’ın ve onlara arka çıkan emperyalistlerin amacı bizleri Anavatanımızdan koparıp devletimizden vazgeçerek Birleşik bir Kıbrıs’ta Rum’a tabi olmamız hedeflenmektedir.”

Bora, başta öğretmenler olmak üzere KKTC aydınlarını Rum faşizmine karşı direnmeye; Kıbrıs’ın yaşanmış gerçeklerini halka anlatmaya, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin maskesini düşürmeye, Kıbrıs Türklerinin aldatılarak içinden çıkılmaz bir tuzağa düşülmesini engellemeye davet etti.”


“Barış için Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özgürlüğünü sağlayan KKTC’nin yaşatılması, gerçeği ortadadır.  Ama Anastasiadis ve diğer Rum yetkililerin Anavatanımız Türkiye ile olan koparılamaz bağlarımızı sonlandırmamızı istemekte ve Enosis  yolunu açacak ‘Sıfır Asker ve Sıfır Garantide’ ısrar etmektedirler” diyen Bora, yeni bir görüşme sürecinin KKTC’nin tanınması ile mümkün olacağını vurguladı.

Bora, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 45’nci Yılında bizlere bugünleri, canları ve kanları ile armağan eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor ve Büyük Türk Ulus’una olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha kıvançla yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.   

(YIL/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında seyredecek
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… Büsküvütçü: “kimseye Düşman Olmayacağız Ama Yaşananları Da Unutmayacağız”
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… Büsküvütçü: “kimseye Düşman Olmayacağız Ama Yaşananları Da Unutmayacağız”
Dışişleri Bakanı Özersay Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Özersay Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti
Basın Kartı Komisyonu 2019 Yılı Ara Dönem Toplantısını Bugün Gerçekleştirdi
Basın Kartı Komisyonu 2019 Yılı Ara Dönem Toplantısını Bugün Gerçekleştirdi
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Mesaj Yayımladı
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Mesaj Yayımladı
Başbakan Tatar yabancı parlamenterleri kabul etti
Başbakan Tatar yabancı parlamenterleri kabul etti
Meclis Başkanı Uluçay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan’ı Kabul Etti
Meclis Başkanı Uluçay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan’ı Kabul Etti
Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”
Kamu-Sen: “20 Temmuz 1974, zorlu mücadelenin taçlandırıldığı gün”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim