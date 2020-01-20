“kıbrıs’ta” Ve “gezegenin Harika Sakinleri” Resim Sergileri Açıldı

Lefkoşa, 20 Ocak 20 : Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçıları Galymzhan Suyunov’un “Kıbrıs’ta” isimli kişisel sergisi ile Nelli Bube’nin “Gezegenin Harika Sakinleri” adlı kişisel sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılışta sırasıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov, Nelli Bube ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov ile Nelli Bube’ye uluslararası resim sanatçılarına verilen Uluğ Beğ ödülü takdim edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi.

Sergiler, 31 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI