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Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nden 2 Yeni Kitap

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Eylül ayının son günlerinde, “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” ve “Sınırsız Şiir V- İspanya ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi” isimli 2 kitap yayımladı.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:42
Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nden 2 Yeni Kitap
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Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Eylül ayının son günlerinde, “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” ve “Sınırsız Şiir V- İspanya ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi” isimli 2 kitap yayımladı.

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Birlikten verilen bilgiye göre, KSYB Başkanı Tamer Öncül tarafından birlik ve kişisel arşivinden derleyerek hazırladığı “30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği” kitabı, Işık Kitabevi ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği işbirliğinde okuyuculara sunuldu.

Çeviri çalışmalarıyla birlikte yaklaşık iki yıllık bir sürecin ürünü olan diğer kitap ise, Tamer Öncül ve İspanyol şair Jaime B. Rosa tarafından derlenmiş bir şiir seçkisi. İlk baskısı Mayıs ayında İspanya’da yapılan kitabın “tıpkıbasımı” Kültür Dairesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından yapıldı. “Sınırsız Şiir V /İspanya ve Kıbrıs’tan Şiir Antolojisi” ismiyle basılan kitapta 8 Kıbrıslı Türk (Zeki Ali, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Faize Özdemirciler, Jenan Selçuk, Emel Kaya ve Tuğçe Tekhanlı); 10 İspanyol şairin (Clara Janés, Jaime B. Rosa, Francisco Brines, Jenaro Talens, Antonio Colinas, Jaime Siles, Ricardo Bellveser, Ángela Vallvey, Arcadio Pardo ve Marily Morales Segovia) şiirleri yer alıyor.

(AK/FEZ)

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