Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’den 21 Mart Dünya Şiir Günü Etkinlikleri...

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin (KSYB) 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri kapsamındaki ilk etkinliği olan “Yitirdiğimiz Şairleri Anma Günü”, Kaya Çanca’nın ailesi tarafından restore edilen Abohor/Cihangir’deki evinde gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kaya Çanca’nın ailesi, Değirmenlik Belediyesi ve Cihangir Muhtarlığı’nın katkıları ve katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Çanca’nın kardeşi Volkan Çanakçı ile KSYB Başkanı Tamer Öncül’ün konuşmalarıyla açıldı.

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencileri ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin vefat eden şairlerin şiirlerini okumalarının ardından, Halil Akansel ile Mustafa Tozakı şairlerden yaptıkları bestelerle bir dinleti sundu.

Etkinliğin ardından “Şiir Otobüsü” Gazimağusa'ya devam ederek. Namık Kemal Meydanı’nda şiirler okudu.

ETKİNLİKLER YARIN DEVAM EDECEK

Bu yıl ilk kez iki toplumlu olarak kutlanan “Dünya Şiir Günü” yarın saat 16.00'da Elefteria Meydanı'ndaki şair Doros Loizou büstünün önünden başlayıp (Güney Lefkoşa’daki 3 durağın ardından) /Lefkeliler Hanı /Büyük Han’da sürüp LTB Bandabuliya Sahnesi'nde son bulacak.

“Kıbrıs Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin “Şairler Lefkoşa’yı yeniden birleştirir” sloganıyla gerçekleştireceği “Şiir Yürüyüşü”ne OPEK ve Unite Cyprus Now da katılarak destek verecek.

Her durakta 3-4 şairin şiirlerini (Türkçe/ Rumca) olarak okuyacağı “Şiir Yürüyüşü” herkese açık olacak.

(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI