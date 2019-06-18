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Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Kıbrıs Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa Aytaç Çağın seçildi.

Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Kıbrıs Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa Aytaç Çağın seçildi.

18 Haziran 2019 Salı 11:39
Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Kıbrıs Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa Aytaç Çağın seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2017-2019 yılları arasındaki faaliyet raporu ile mali rapor oy birliğiyle aklandıktan sonra, gündem gereği dernek organlarının seçimlerine gidildi.

Kıbrıs Sanat Derneği’nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu: 

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“Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Çağın, Yazman Necla Misli, Sayman Hüseyin Menteşoğlu. Faal Üyeler: Sibel Okan, Ulus Süleyman Kaymak, Yedek Üyeler Gülay Emin, Cemile Sözveren.

Denetleme Kurulu Başkanı Müesser Özergin, Üyeler Mediha Yılsev ve Canev Akal,

Disiplin (Onur) Kurulu Başkanı Kamuran Işıklar.”

(RU/GÜL)

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