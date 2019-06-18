Kıbrıs Sanat Derneği’nde Başkan Aytaç Çağın

Lefkoşa, 18 Haziran 19 : Kıbrıs Sanat Derneği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa Aytaç Çağın seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2017-2019 yılları arasındaki faaliyet raporu ile mali rapor oy birliğiyle aklandıktan sonra, gündem gereği dernek organlarının seçimlerine gidildi.
Kıbrıs Sanat Derneği’nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:
Denetleme Kurulu Başkanı Müesser Özergin, Üyeler Mediha Yılsev ve Canev Akal,
Disiplin (Onur) Kurulu Başkanı Kamuran Işıklar.”
(RU/GÜL)