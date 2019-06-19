Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninin ardından 2018 - 2019 Bahar Dönemi sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen diploma törenine, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, 49’uncu Piyade Alay Komutanı Çağatay Güneş, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Dürüst’ün yanı sıra üniversite öğretim görevlileri ve çalışanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Törende, açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Ahmedov ve Odyometri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgenç ile Odyometri bölümü dönem birincisi olarak mezun olan Eşmen Hoşkara da bölümü adına konuşma yaptı.

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