Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninin ardından 2018 - 2019 Bahar Dönemi sona erdi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Törende, açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Ahmedov ve Odyometri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgenç ile Odyometri bölümü dönem birincisi olarak mezun olan Eşmen Hoşkara da bölümü adına konuşma yaptı.
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