Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi: “türkiye’nin İstiklal Ve İstikbal Mücadelesi Devam Ediyor”

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin halen devam ettiğini, Doğu Akdeniz'den Türkiye’yi dışlamaya çalışanlar ile bir asır önce Türkiye’yi işgal etmeye kalkışanların aynı çevreler olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi'nin, sadece Türk Milleti'ne değil, hürriyet ve bağımsızlığı için mücadele veren bütün milletlere yol gösterici olduğunun altını çizdi.



(AK/FEZ)