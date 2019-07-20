Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden 20 Temmuz Mesajı

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, 20 Temmuz’un, adada yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığını ve özgürlüğünü, Anavatanı Türkiye’nin garantisinde ilelebet sürdüreceğini Dünyaya hatırlatan bir gün olduğunu kaydetti.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, mesajında, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türkü için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Yunanistan’daki askeri Cunta’nın Kıbrıs’taki uzantısının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik olarak gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesi, garantörümüz ve Kıbrıs Türkü’nün Anavatanı Türkiye’nin 20 Temmuz sabahı gerçekleştirdiği askeri harekatı sayesinde amacına tam olarak ulaşamadan engellenmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın 1963-74 yılları arasında çok acılar çektiğini ve büyük mücadeleler verdiğini belirten Savaşan, Mutlu Barış Harekatı’nda kahraman Mehmetçik ile yürek yüreğe, omuz omuza mücadele veren Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs’ta hak sahibi iki halktan biri olarak yaşama kararlılığını bütün Dünya’ya gösterdiğine vurgu yaptı.

“Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını engelleyen 1974 askeri harekatı sayesinde, Rum toplumunun kendi seçtiği lideri yeniden görevine dönmüş, diğer bir yandan ise Yunanistan’da cunta devrilerek sivil yöneticiler işbaşına gelmiştir” diyen Savaşan, 20 Temmuz’un, Kıbrıs’ta bir savaşın başlangıcı değil, zulmü sona erdiren, Kıbrıs Türkleri ve Rumları’na barış getiren tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, “Türkiye’nin garantörlüğünü, uluslararası anlaşmalardan doğan tek yanlı müdahale hakkının ortadan kaldırılmasını ve Türk askeri sayısının sıfıra indirilmesi konularındaki tutumunu sürdüren, adadaki zenginlikleri, yönetimi ve gücü paylaşmaya yaklaşmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu tutumu ne yazık ki halen Yunanistan ile birlikte eski hayallerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Bütün bu gerçekler ışığında beklentimiz gerek AB gerekse de BM’nin artık mevcut tutumlarının tersine, gerçekleri kabul ederek Kıbrıs konusunda yeni ve gerçekçi formüllerin ortaya konması ve adada sürdürülebilir bir yapının kurulmasını desteklemesidir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Savaşan, mesajının sonunda “özgürlük mücadelemizdeki isimsiz kahramanlarımız ile bu uğurda emeği bulunan vefakar insanımızın, mehmetçik ve mücahitlerimizin aziz hatıratları önünde saygıyla eğilir, Kıbrıs Türk Halkı’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarım" ifadelerini kullandı.

(HA)

