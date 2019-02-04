Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “

Lefkoşa, 4 Şubat 19 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Ahmet Savaşan, “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesi için anlaşma imzaladığını açıkladı.Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, EMİTT temasları kapsamında, Dünya Yaşlanma Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Kemal Aydın ile görüştüğünü, bu görüşmede “Yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin geliştirilmesi için mutabakata varıldığı kaydetti.Savaşan, 2002’de gelişmekte olan ülkelerde 60 yaş ve üstü...



Lefkoşa, 4 Şubat 19 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Ahmet Savaşan, “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesi için anlaşma imzaladığını açıkladı.



Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, EMİTT temasları kapsamında, Dünya Yaşlanma Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Kemal Aydın ile görüştüğünü, bu görüşmede “Yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin geliştirilmesi için mutabakata varıldığı kaydetti.



Savaşan, 2002’de gelişmekte olan ülkelerde 60 yaş ve üstü yaklaşık 400 milyon insan yaşadığını ve 2025 yılında bu sayının 840 milyona çıkacağının hesaplandığını, yaşlıların gerek ileri aktif yaşam tatilleri, gerekse de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için Kuzey Kıbrıs’ın üçüncü yaş turizminde çekim merkezi olabileceğine vurgu yaptı.



Savaşan, doğru tanıtma pazarlama faaliyetlerinin yapılması halinde turizm gelirlerinin iki katına çıkarılabileceğini belirtti.



(ID/ŞEB)

