Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “son Siyasi Gelişmeler Maraş’ın Turistik Potansiyelini Artırdı”

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, son siyasi gelişmelerin Maraş’ın turistik potansiyelini artırdığını belirtti.

Savaşan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Çernobil faciasının yaşandığı Pripyat ve daha pek çok ‘hayalet şehir’ örneğine bakıldığında, bir bölümü açılan Kapalı Maraş’a düzenlenecek turların Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörüne yeni ve önemli bir soluk aldırabilmesi için çok önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

Savaşan, hem devletin, hem de turizmcilerin bu konuda gecikmeden harekete geçmesi ve eşgüdüm ile çalışılması halinde milyonlarca Euro gelirin özelde Gazimağusa’ya genelde ülkeye kazandırılabileceğini kaydetti.

Dünyada gerek yaşanan savaşların ardından, gerek üretimin durması veya nükleer kazaların olması nedeniyle, gerekse de yerleşime açılamadığından meydana gelen hayalet şehirlerin, içinde barındırdığı etkileyici hikayeleriyle dikkatleri üzerine çektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, bu “hayalet şehir”lerin turistler tarafından her geçen gün daha fazla rağbet gördüğüne vurgu yaptı.

MARAŞ’IN MEVCUT TURİSTİK POTANSİYELİ KULLANILMALI

Dünyada bu eğilimi dikkate alan ve bu alternatif turizm alanına yönelen pek çok ülkenin bulunduğunu belirten Savaşan, uzun yıllardan beri ilgi odağı olan ve uluslararası basının gündeminde de yer alan Kapalı Maraş’ın dün ziyaretçilere açılması ile bu potansiyelinin kullanılabilmesinin de yolunun açıldığının kaydetti.



MARAŞ BU KIŞ TURİZM İÇİN DE DEĞERLENDİRİLMELİ“Bunun doğal olarak yarattığı bir merak duygusu vardır. Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler de bu merakı daha da körüklemiştir. Salgın koşullarının olanak verdiği ölçüler içinde kalınarak Kapalı Maraş’a düzenlenecek gözlem turlarının zaten zor günler geçirmekte olan turizm sektörü için önemli bir gelir kapısı olabileceğine inanıyorum” diyen Savaşan, bu konunun erken zamanda değerlendirilerek Maraş’ın kış turizmine dahil edilmesi için gereken adımların devlet ve turizmcilerin eşgüdümü ile atılmasının önemine işaret etti.TÜRKİYE, MARAŞ İÇİN KISA VADEDE EN BÜYÜK TURİST POTANSİYELİNE SAHİPÖzel ilgi turizmi segmentlerinin her ülkenin olanaklarına ve konumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, “Biz de elimizdeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmeli ve kısa dönemde başka ülkelerden turist sağlama konusunda yaşayabileceğimiz zorlukları doğrudan uçuş gerçekleştirebileceğimiz Türkiye pazarından sağlamanın yollarını bulmalıyız. Kapalı Maraş turları bu bağlamda önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.(DOĞ/GÜL)