Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin 2 Sergi

Lefkoşa, 3 Şubat 20 : Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’in “Ara Bölge” isimli 20 eserden oluşan kişisel sergi ile Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev’in “Görünüm” isimli 22 eserden oluşan kişisel resim sergisi UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından açıldı.
Sergi çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova tarafından Kırgızistan resim sanatçısı Baizak Alybayev ile Türkiye resim sanatçısı Orhan Zafer’ Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.
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