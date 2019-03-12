Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101445
ALTIN
227.306
DOLAR
5.4521
STERLİN
7.1733
EURO
6.1448
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
Hayali öğrencilerden 419 bin TL
HAYALİ ÖĞRENCİLERDEN 419 BİN TL
Bulduğu telefon başına dert oldu
BULDUĞU TELEFON BAŞINA DERT OLDU
banner282

Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük İçin Taziye Mesajı…

“YAŞAMI BOYUNCA HALKA, DEVLETE VERDİĞİ ÇEŞİTLİ HİZMETLERİYLE, SİYASAL TARİHTE UNUTULAMAYACAKLAR ARASINDA YER ALACAKTIR”

Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük İçin Taziye Mesajı…

“YAŞAMI BOYUNCA HALKA, DEVLETE VERDİĞİ ÇEŞİTLİ HİZMETLERİYLE, SİYASAL TARİHTE UNUTULAMAYACAKLAR ARASINDA YER ALACAKTIR”

12 Mart 2019 Salı 05:56
Kıbrıs Kültür Derneği’nden Küçük İçin Taziye Mesajı…

“YAŞAMI BOYUNCA HALKA, DEVLETE VERDİĞİ ÇEŞİTLİ HİZMETLERİYLE, SİYASAL TARİHTE UNUTULAMAYACAKLAR ARASINDA YER ALACAKTIR”

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Kıbrıs Türk Kültür Derneği, İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde görev alan bir mücahit, Erenköy gazisi, siyasi parti başkanı, milletvekili, Bakan ve UBP Genel Başkanı olduğu dönemde Başbakan olarak yaşamı boyunca halka, devlete verdiği çeşitli hizmetleriyle, siyasal tarihte unutulamayacaklar arasında yer alacağını ifade edildi.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Küçük’ün kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Anısı sonsuza kadar yaşayacak, hizmetleri halkımızın kalbindeki yerini koruyacaktır. 
İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet, başta Saygıdeğer Eşi olmak üzere bütün yakınlarına ve KKTC halkımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Mekânı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.” ifadelerine yer verildi.

(RU/ÖK)


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Merkez Bankası’nın kar payından 185 milyon avans alındı”
Denktaş: “Merkez Bankası’nın kar payından 185 milyon avans alındı”
Tanözü: “KKTC’de 300’ün üzerinde MS hastası var”
Tanözü: “KKTC’de 300’ün üzerinde MS hastası var”
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
YDP Nevruz şöleni düzenliyor
YDP Nevruz şöleni düzenliyor
“YÖDAK Başkanı kamu görevlisi değil mi?”
“YÖDAK Başkanı kamu görevlisi değil mi?”
YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!
YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!
Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek
Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek
Polis uyarısı..
Polis uyarısı..
Döviz kurları
Döviz kurları
12 Mart 2019 Salı Gündemi
12 Mart 2019 Salı Gündemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim