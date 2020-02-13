Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Kıbrıs’ın Siber Kahramanları Eğitim Kampı, tamamlandı.

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, kamp, 4-5-6 Şubat ve 7-8-9 Şubat tarihlerinde iki grup olarak yapıldı.

Gençlik Dairesi koordinatörlüğünde, TUSİDAM, IntelProb ve Denizler Bilişim’in de katkılarıyla yürüttüğü proje kapsamında, Aralık ayında yapılan online sınavda kampa katılma başarısını gösteren gençler, 3 günlük eğitim kampını tamamladı.

Kamp, Gençlik Dairesi’nin, Lapta Teknoloji Gençlik Kampında oluşturulan 2 Laboratuvarda gerçekleştirildi. Gençlere, üç günlük kamplar halinde siber güvenlik uzmanlığı yolunda uygulamalı eğitimler verildi.

3’er günlük kampların son günü gençler kendi kurdukları takımlar ile CTF yarışmasına katılan gençler kampta öğrendiklerini kurulan simülasyon sistemleri üzerinde uygulama şansı buldu.

EREN

Gençlik Dairesi Müdürü, Hasan Eren konuyla ilgili açıklamasında “KKTC’de ilk kez bu denli donanımlı bir Teknoloji kampı yapıldı. Gençlere yeni mesleklerin tanıtılması ve bu yolda kariyer sahibi olmak isteyenlere fırsatların sunulmasına olanak sağlayarak, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olamaya devam edeceğiz” dedi.



Eren, etkinliğe katkı koyanlara da teşekkür etti.ATİKTUSİDAM temsilcisi Eren Atik ise “Kıbrıs’ın Siber Kahramanları Projesi içerisinde yer almaktan ve destek vermekten çok mutluyuz. Siber Güvenlik Uzmanlığı konusunda meslek edinmek isteyen gençlere desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.DENİZDenizler Bilişim ve Proje Koordinatörü Lisani Deniz ise, projenin üçüncü adımı kapsamında online eğitim alan ve haziran sonunda yapılacak online sınavda başarı gösteren gençlerin 5 günlük siber güvenlik uzmanlık eğitimine alınacağını ifade etti.(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI