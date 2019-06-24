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Kıbrıs İlim Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bellapaıs’ta Yapıldı

Lefkoşa, 24 Haziran : Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) mezuniyet töreni Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bellapaıs’ta Yapıldı

Lefkoşa, 24 Haziran : Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) mezuniyet töreni Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:14
Kıbrıs İlim Üniversitesi Mezuniyet Töreni Bellapaıs’ta Yapıldı


Lefkoşa, 24 Haziran : Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) mezuniyet töreni Bellapais Manastırı’nda yapıldı.
KİÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, KİÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, KİÜ Onursal Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın, KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu ve Prof. Dr. Lale Büyükgönenç katıldı.
Mezuniyet töreninde açılış konuşmasını yapan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel “Bugün diplomalarını alarak yepyeni bir yaşama başlayacak olan gençler değerli çalışmalarının mahsulünü vermiş olacaklardır’’ diyerek üniversitenin sadece ders ve okuldan ibaret olmadığını, öğrencilerin bu süreçte birçok sosyal kültürel ve sportif etkinliklerden de faydalandığını belirtti. 
“Programlarımızla büyümeyi hedeflediğimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin maddi ve manevi destekleriyle, başta Onursal Başkanımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz’’ diyen Göksal, konuşmasını “KİÜ ailesinin değerli mezun öğrencilerine, sonsuz destek verdiğimiz yeni hayatlarınızda, KİÜ farkını şimdiden hissetmeye başlamalarına vesile olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” sözleriyle tamamladı.

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Daha sonra söz alan KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş da konuşmasında şunları söyledi:
“Sevgili mezunlarımız, bütün kurumsal yapısını sizlerin hayatlarını güzel şekillendirebilmek için, ‘Önce Sen’ diyerek, yarınların değerini sizlere emanet ettik. Bu değerlerin başında vatan sevgisi, millete hizmet, toplumu kucaklama, bilgiyi küresel boyutta kullanma gibi değerler gelmektedir. 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı üniversitenin her alanında çok başarılı bir yıl oldu. Emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. KİÜ olarak öğrencilerimize mezun olma şartı olarak, adaya katma değer sağlayacak, proje ya da çeşitli çalışmaları başarı ile sonuçlandıracak bireyler yetiştirmeyi her zaman hedeflemekteyiz”
KİÜ Yüksek Lisans öğrencisi ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan yaptığı konuşmada, “Ben de KİÜ ailesinde yer almanın mutluluğu ile bu üniversiteden yüksek lisans öğrencisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum’’ dedi.
KİÜ Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, eğitim süreci içerisindeki yolculuk ve hedeflerin, varılmak istenen ve varmak durumunda olunan noktaların net olarak ortaya konması gerektiğini belirtti. 
(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI
 

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