Kıbrıs İlim Üniversitesi Avrasya Yükseköğretim Zirvesi\'ne Katılıyor

Lefkoşa, 27 Şubat 19 (.): Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin İstanbul’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne (EURIE) katıldığı belirtildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yer alan ve Türkiye ile dünya yükseköğretimi arasında yeni iş birliklerinin kurulmasını hedefleyen zirveye, Türkiye ve dünyadan çok sayıda konuşmacı, bilim insanı, eğitim uzmanı ve akademisyen katılıyor.

KİÜ’den verilen bilgiye göre, zirvenin açılışına KKTC’den YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke katıldı.

Zirvede, 1 Mart’a kadar yükseköğretimde yeni trendler, uluslararasılaşma, yapay zeka ve akıllı diplomalar gibi birçok başlıkta paneller düzenlenerek, açılan standlarda yeni gelişmeler paylaşılmaya devam edecek.

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin “yükseköğretimde uluslararasılaşma” hedefleri doğrultusunda dünya üniversiteleriyle iş birliklerini artırmak amacıyla zirvede kendi standıyla yer aldığı kaydedildi.

KİÜ’nün, yükseköğretimde öğrenci-akademisyen değişimi, ikili iş birliği anlaşmaları, ortak sempozyum ve konferans düzenleme, uluslararası öğrenci temin gibi konularda birçok farklı ülkeden yükseköğretim kurumu ile iş birliği anlaşması yapmayı hedeflediği bildirildi.

Zirvede, KİÜ Türkiye Temsilciliği yetkilileri ile birlikte KİÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Yrd. Doç. Dr. Rozbeh Vaziri, Öğr. Gör. Tugay Yazgan KİÜ’yü temsil ediyor.

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