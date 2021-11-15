Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin oyuncuları, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük karakterini canlandıran Hakan Güner ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı canlandıran Devrim Saltoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine konuştu.

Güner, "KKTC halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle bütün ekibimiz adına kutlarım. Kıbrıs Türk halkına mutlu bir yaşam temenni ederim." dedi.

Rolünü canlandırdığı Dr. Küçük'ün çok güçlü bir kişilik olduğunu belirten Güner, Küçük'ün hiç yorulmadan ve eğilmeden çalıştığını söyledi.

Güner, Dr. Küçük'ün Türklüğü ve Atatürkçülüğü kendisine yol edinmiş biri olduğunu ve yurt dışında okurken de çok büyük zorluklar çektiğini kaydetti.

Lozan'da tıp eğitimi alan Küçük'ün dönemin İngiliz hükümetinden Kıbrıs'ta doktorluk yapmak için çok zor izin aldığını söyleyen Güner, "Dr. Küçük, cuma günleri halka tamamen ücretsiz hizmet veriyormuş. Fedakar bir doktor olduğu için bazen gece yarıları yağmur yağarken, 20-30 kilometre giderek hastalara ulaşabilmek için yola düşüyor. Sırf hastayı kurtarabilmek için ve hastayı da kurtarıyor." diye konuştu.

Dr. Küçük'ün gazetecilik de yaptığını ve köşe yazıları yüzünden babasının İngiliz generalinden baskı gördüğünü anlatan Güner, "Dr. Küçük karakterini canlandırmak çok büyük sorumluluk. Çekimler sırasında zaman zaman elimizin titrediği günler de oluyor. O kimliği ve kişiliği gördükten sonra sorumluluğunuz bir kat daha artıyor zaten." şeklinde konuştu.

Güner, Kıbrıs'ın İngiliz sömürgesi altında olduğu dönemde yurt dışında olan Dr. Küçük'ün aklının hep Kıbrıs'ta olduğunu kaydetti.

Diziyle ilgili dönüşlerin genel olarak iyi olduğunu vurgulayan Güner, çok önemli kişileri canlandırdıkları için daha fazla eleştiriye maruz kalabileceğini düşündüğünü ancak bunun olmadığını ve bundan da mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güner, "Dizinin konusu olan Kıbrıs'ta, aynı toprakta, dokuda ve coğrafyada bulunmanın sağladığı büyük kolaylıklar var. Burayı koklamak, burada çalışmak ve o insanlar gibi burada yaşamak bize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs tarihiyle ilgili daha önce de incelemeler yaptığını vurgulayan Güner, Ada'nın Akdeniz'in tam ortasında, çok önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Güner, "Kıbrıs'ta verilen mücadelede mücahitlerimiz, Erenköy'de de olduğu gibi, cansiperane savaşmış ve kimse kendi canına acımamıştı. Türkiye'nin de Kıbrıs Türk halkının mücadelesine çok büyük desteği var, onu da unutmamak lazım." dedi.

Dizide kendisini en çok Küçük ile Makarios'un karşılıklı tartıştığı sahnenin etkilediğini söyleyen Güner, "Bir oyuncu olarak, 35 yıllık şehir tiyatrosu sanatçısıyım, ilk defa burada gerçek bir kimliği canlandırıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir fırsat verilmemişti bana. İlk kez TRT'de bu fırsatı buldum. İlk defa gerçek, tarihsel bir kimliği ve kişiliği oynuyorum." diye konuştu.

"DENKTAŞ, BU ROLÜ KABUL ETMEDEN ÖNCE DE İLGİ DUYDUĞUM BİR ŞAHSİYETTİ"

Rauf Denktaş'ı oynayan Saltoğlu da KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutlayarak gençlerin Cumhuriyet'in kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı.

"Denktaş, bu rolü kabul etmeden önce de ilgi duyduğum bir şahsiyetti. Ekrana çıktığı zaman gözlerimi alamadığım, çok sempatik bir şahsiyetti." diyen Saltoğlu, Denktaş'ın dünyanın sayılı liderlerinden biri olduğunu ve onu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kıbrıs'taki hali gibi gördüğünü söyledi.

Saltoğlu, Denktaş rolünü oynamanın her an büyük sorumluluğunu hissettiğini, yanlış bir şey yapmamak için tüm ekibin ortak bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Oyuncu Saltoğlu, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya çok büyük bir coğrafya değil, o yüzden her yerini yaşamaya çalışıyoruz ve yaşarken de hep o günler aklımıza geliyor. Bire bir aynı yerlerde çekiyor hissiyatı bizi motive ediyor. Bazen bu günleri yaşamış insanlarla karşılaşıyoruz, bu bizi duygulandırıyor. Onlardan da öyküleri dinliyoruz, onlar da bizim işimize yarıyor ve bizi motive ediyor. Halkla çok iyi ilişkimiz var, bana 'başkanım' diyorlar."

Genel olarak iyi yönde eleştiriler aldığını ve buna layık olmaya çalıştığını söyleyen Saltoğlu, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarını kaybettiği sahnenin kendisini çok etkilediğini, Denktaş'ın da kaybettiği çocukları olduğunu hatırlattı.

Saltoğlu, "Bir oyuncu için yakın tarihten böyle değerli bir şahsiyeti (Denktaş) oynamak şanstır. Teknik bakarsak da hep beklediğimiz rollerdir böyle şeyler oyuncular için. Onu taklit etmeden, Rauf ile Devrim'i birleştirmek bizim için keyiflidir." ifadelerini kullandı.