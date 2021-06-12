"Kıbrıs ve Akdeniz" konulu panel KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun katılımı ile online olarak gerçekleşti

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ersoy Önder, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Enver Gülseven, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.Hasibe Vehbi Şahoğlu, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Sadık Akyar, katılım gösterirken, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs Sorunları ve çözümleri konusunda akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Son dönemde yaşanan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak yurtdışında ki bazı fahri temsilciliklerinde düzenlemeye gidilmesi konusu hakkında açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu; “Biz Bakanlıkta üst düzey yöneticilerle geçen haftalarda fahri konsoloslukların değerlendirilmesi konusunda bir toplantı yaptık. Uzun yıllardan beri görevli olduğu kağıt üzerinde görülen ama bakanlığımızla hiç bir irtibatı olmadığı noktasından hareketle bütün yapının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlamıştık. Tamda bunun üzerine Düsseldorf Fahri Temsilcisi ile ilgili bir problem gündeme geldi. Sosyal medyada ülkemize zarar verici boyutlara gelen olaylar yaşanmaya başladı. Bakanlar Kuruluna genelge gönderilerek Düsseldorf Fahri Konsolosunu görevden aldık ve bu olayın ardından biz bütün fahri temsilcilikleri değerlendirmeye alarak tekrardan yeni atanmalar konusunda çalışmalara başladık” dedi.

“53 Yılımız Çalındı. KKTC'yi Çözüm Konusunda Engel Görme Söz Konusu Olamaz”

İki devletli çözüm konusunda Kıbrıs'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu; “ Her zaman belirttiğim gibi 53 yılımızı bize boşuna harcattılar. Hiç bir başarı şansı olmayan bir müzakere sürecini bize empoze ettiler. Bir müzakerenin başarı sansı olması için eşitler arasında olması gerekir. Eşitlik temelinde bir müzakere süreci yürütüldüğü iddia edilerek tamamen eşitsizlik temelinde olan bir süreçte bizi bağladılar ve Kıbrıs Türk halkıda bu süreçten bir netice bekleyerek, her aşamasında da hayal kırıklığına uğrayarak sözde bizimle ortak olma düşüncesi ile masaya gelen Rum tarafının bizim üzerimizde ambargo uyguladığı unutularak, hiçte sağlıklı olmayan bir müzakere sürecinden bugünlere geldik.

Bana göre artık doğru noktalara gelinmeye başlandı. Bazı siyasi muhalifler bu konularda fazla eleştiri yapıyorlar. Halkının egemenliğini savunmanın ve devletin eşit uluslararası statüsünü savunmanın suç olarak görüldüğü bir başka ülke varsa göstersinler. KKTC'nin varlığını, çözümün önünde engel diye gören bir zihniyetle KKTC'yi sağlıklı bir çözüme götürme söz konusu olamaz.

KKTC'nin en öncelikli görevi kendi evini düzene sokmasıdır. Bizim dış politikada yaşadığımız sorunların temel nedeni ve Kıbrıs Türk Halkının dış siyasete olan ilgisizliği, inancını yitirmiş olmasının nedeni KKTC iç siyasetinin vatandaşlarını memnun etmemiş olmasıdır” dedi.

BM'nin Barış Gücü olarak adada sürdüğü askeri misyonu hakkında açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu; “Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasını en fazla destekleyen taraf Rum tarafı ve Yunanistan'dır. Barış Gücü'ne bütçe desteği yapan taraflarda Rumlar ve Yunanlardır. Rum tarafı Kıbrıs konusu 1974 yılında başladı diyor. 1964'ten beri Barış Gücü askerleri adada bulunuyor. Uluslararası arenanın dikkatini Kıbrıs Sorunu 'na odaklattıkları sürece zamanın kendilerine çalıştıklarına inanıyorlar. Kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti diye BM'ye üye oldukları noktasında hareket ederek üye devletin iddia ettiği işgal ve istila propagandasının devam edeceğine inanıyolarlar” dedi.

“Barış Gücü, Rumlara Hizmet Ediyor”

Ertuğruloğlu açıklamalarının devamında; “Barış Gücü, Rumlara hizmet ediyor. Barış Gücü askerlerinin adada ki görev sürelerinin uzatılması kararları alınırken KKTC ile görüşme bile yapılmıyor. Çünkü BM, KKTC'yi ayrı bir devlet olarak bile tanımıyor. Dolayısıyla bu askeri varlığın sonlandırması gerekir diye BM'ye karar empoze etme olasılığımız maalesef yok. Biz topu uluslararası camianın sahasına attık. Karar artık uluslararası camianındır. Ya yanlış olana devam edilecek ya da Kıbrıs Türküne yaptıkları haksızlığa son verme kararlılığı ile yola devam edecekler” dedi.

İngiltere ve KKTC ortak düşünce olasılığı hakkında açıklamada bulunan Ertuğruloğlu; “İngiltere, Kıbrıs konusunun ilk gününden itibaren uluslararası arenada yanlış teşhisle algılanmasına sebep olan ülkedir. Çünkü İngiltere adada ki iki tane egemen üs bölgesinin esiridir. Bu üs bölgeler İngiltere için çok önemlidir. İngiltere, Rum tarafını kızdıracak bir karar verdiği durumda Güney Kıbrıs'ta kendileri aleyhine büyük sorunlar çıkacağını biliyor. İngiltere'de yaşayan çok fazla Kıbrıs Türkü olmasına rağmen, Kıbrıs Türkü'nün hatırına İngiltere başını ağrıtacak bir ülke değil. Dolayısıyla direkt KKTC'den uçuş olsun, Kıbrıs konusunda Türkleri destekleyen bile olsa açık açık belli edeceğini düşünmüyorum” dedi.