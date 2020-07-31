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Kıbrıs Vakıflar idaresi’nin  bayram tebriği…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk halkının ve tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramını kutlayarak, sağlık ve mutluluk içerisinde geçmesini diledi.

31 Temmuz 2020 Cuma 10:44
Kıbrıs Vakıflar idaresi’nin  bayram tebriği…
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür İbrahim Benter, yazılı açıklamasında, vakfın, Kurban Bayramı öncesinde birçok hayır faaliyeti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Benter’in açıklaması şöyle:

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“Peygamberimizin,  ‘Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran’ sözünden yola çıkarak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kurban Bayramı öncesinde birçok hayır faaliyeti gerçekleştirdi. Kıbrıs geleneklerimizi yaşatmak amacı ile İyilik Gönüllüleri dört şehirde halkımıza lokum (cezerye) ikram ettiler. Vakıf mülklerimizden gelen gelirlerle, İyilik Gönüllüleri tüm KKTC’de ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına bayramlık giyim hediyeleri aldılar. Ayrıca, özel bakım gerektiren çocuklarımızın annelerine de ayrı bir kampanya düzenleyerek anneler ve çocuklarını bayram alışverişine çıkardılar ve sonrasında dondurma ikram ederek bu ‘Özel Anneler’e bir nebze olsun nefes olmayı hedeflediler. İyilik Gönüllüleri’nin yardım eli KKTC ile de sınırlı kalmadı. Kenya’daki çocuklar için ‘İyiliği Pazara Çıkardık’ etkinliği ile pazarda çeşitli ürünler sattılar ve elde ettikleri geliri çocuklara bayramlık olarak gönderdiler.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, işbirliği içerisinde olduğu birçok dernek ve STK’ya da destekte bulunarak bayram öncesi ihtiyaçlı insanlara hediyelerinin ulaşmasını sağladı. Kurumumuz ayrıca, bayramda sofraların boş kalmaması için gıda paketleri hazırlayarak ihtiyaçlı ailelere ulaştırdı.

Ailelerin kavuştuğu, birçok hayır işinin yapıldığı, paylaşımların arttığı bir bayram dileklerimizi yeniler, tüm halkımıza saygılarımızı sunarız.”

Son Güncelleme: 31.07.2020 10:54
Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKıbrıs Vakıflar İdaresi
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