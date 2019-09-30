banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105033
ALTIN
266.478
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9411
EURO
6.1584
Seri hırsız tutuklandı
SERI HIRSIZ TUTUKLANDI
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL!
Ölümlü kaza
ÖLÜMLÜ KAZA
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Flaş Haber
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
Kapat

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yaptığı yardımları açıkladı

Bu yıl yapılan yardım miktarı 2.5 milyon TL’nin üzerinde.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yaptığı yardımları açıkladı

Bu yıl yapılan yardım miktarı 2.5 milyon TL’nin üzerinde.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
Kıbrıs Vakıflar İdaresi yaptığı yardımları açıkladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, eğitim yılının açılması ile birlikte ihtiyaçlı okullara ve öğrencilere çeşitli şekillerdeki yardımlarla destek olduğunu açıkladı.

Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yapılan yardım miktarı 2.5 milyon TL’nin üzerinde.

Evkaf yardım komitesinin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tüm okulları tek tek arayarak ihtiyaçlarını belirlediği ve bu ihtiyaçları karşıladığı kaydedilen açıklamada, bu sayede okulların tadilat ve ekipman gereksinimlerinin azaltılmış olduğu belirtildi.

banner317
Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin okul müdürleri ve yetkilileri ile işbirliği içerisinde belirlenen ihtiyaçlı öğrencilerin üniforma, kırtasiye ve diğer eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen açıklamada, yüksek öğrenimde okuyan ve kendilerine başvuran öğrencilerin başvurularının  kurulan özel komitede değerlendirildiğini ve kriterlere uyan öğrencilere kayıt ücretlerinde ve okul ekipmanlarında destek olunduğu yer aldı.

Yapılan yardımların toplam 2 milyon 350 bin TL  tutarında olduğu da ifade edilen açıklamada kira anlaşmalardan doğan haklarla Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde eğitim gören toplam 29 kişiye de burs verildiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter “Vakıfların en önemli görevlerinden biri de eğitime destek olmaktır. Gelirlerimizi artırarak hayır işlerine yaptığımız katkıyı da artırmaya çabalıyoruz.Evkaf’ın bütçesini en doğru yere harcamak için gayret gösteriyoruz. Şüphesiz eğitim de bütçemizi harcayacak en doğru alanlardan birisidir. Eğitim yılı açılışında eğitim komitemiz yoğun bir şekilde çalıştı, birçok öğrencinin başvurusunu değerlendirdi ve yardımlarımızı onlara ulaştırdı. Yaptığımız çalışmalarla gelirlerimizi artırarak gelecekte daha fazla yardım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Açıklamaya gore, burs başvuru kriterleri ve formları www.evkaf.org sitesinde yayınlanıyor. Ayrıca, vatandaşlar site üzerinde verilen yardımların yıl bazlı detaylı dökümlerini de sitede yer alıyor.


 

Son Güncelleme: 30.09.2019 18:15
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yardımlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı'nın Guterres ile görüşmesi sona erdi
Akıncı'nın Guterres ile görüşmesi sona erdi
Akıncı-Guterres görüşmesi başladı
Akıncı-Guterres görüşmesi başladı
Trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Baybars: “İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün tamamen kayıtlılığı sağlamayı ve hereksin uzun yıllardır tartıştığı sorunları gidermeyi amaçlıyor”
Baybars: “İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün tamamen kayıtlılığı sağlamayı ve hereksin uzun yıllardır tartıştığı sorunları gidermeyi amaçlıyor”
Arapköy/Girne’de bulunan mühimmat bölük komutanlığı depolama sahasında meydana gelen patlamanın olduğu bölgede yarın imha/patlatma faaliyeti yapılacak
Arapköy/Girne’de bulunan mühimmat bölük komutanlığı depolama sahasında meydana gelen patlamanın olduğu bölgede yarın imha/patlatma faaliyeti yapılacak
Başbakan Ersin Tatar TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başbakan Ersin Tatar TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve beraberindeki heyeti kabul etti
Akıncı-Guterres görüşmesi 19.20'de
Akıncı-Guterres görüşmesi 19.20'de
Ölümlü kaza
Ölümlü kaza
Emzirmenin önemi
Emzirmenin önemi
Yaşlıların desteğe ihtiyacı var
Yaşlıların desteğe ihtiyacı var

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim