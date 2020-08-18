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Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi

18 Ağustos 2020 Salı 16:28
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi uygulaması kapsamında; hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs Sağlayıcı” adı altında üniversitede eğitim hakkı kazanmış olan, ancak maddi zorluk yaşayan ve/veya başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamayı sürdürüyor. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne destek veren bir diğer kurum Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF oldu. DAÜ ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, saat 15:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, ile İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy katıldı.

15 Öğrenciye Burs Verdi

Sözleşme kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF, 15 ihtiyaç sahibi öğrenciye dört yıl boyunca tam eğitim bursu verdi. İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bu hayırsever ve erdemli davranış için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter de konuşmasında, “DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi, bizim vakıf geleneğimize uygun bir program. Takdirle izliyoruz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” diye konuştu.

İmza töreninin ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Benter, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Vakıflar’ın çalışmalarını yansıtan pano ve harita takdiminde bulundu. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi kapsamında önümüzdeki günlerde de birçok kurum ve kuruluş ile Öğrenci Bursu Sözleşmeleri imzalanmaya devam edilecek.

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