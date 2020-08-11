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Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “Geçmişten geleceğe Kıbrıs Köyleri” projesi başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sponsorluğunda, birçok sanatçı ve bilim insanını bir araya getiren “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri Projesi” başladı. 

11 Ağustos 2020 Salı 10:41
Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “Geçmişten geleceğe Kıbrıs Köyleri” projesi başladı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik çerçevesinde tarihsel, kültürel, sosyolojik, ekolojik ve sanatsal faaliyetler yapılıyor.  

9-16 Ağustos arası düzenlenecek etkinlikler dâhilinde sergiler, sanat atölyeleri, sinema, tiyatro ve folklor gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, anı paylaşımları ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.  

16 Ağustos Pazar günü ise tüm halkın davetli olduğu halka açık bir şenlikle tüm çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. 

Bir hafta sürecek etkinlerin bugünden itibaren programı şu şekilde: 

“11 Ağustos Salı:

18:00-19:00 Çörek pişirme atölyesi - Çörek yapmayı öğrenmek isteyenler için uygulamalı atölye. Sonunda yaptığınız çörek sizin olacak. Ücret:40tl’dir. (Köy Fırını) Tüm KKTC halkına açık faaliyet.

Kayıt için: Su EVSAL 0533 874 35 49
Etkinliğe “Köy yürüyüşü” ile devam edilecektir.
17:00-18:00 Çocuklarla Drama Atölyesi – “Mektuplaşma”
Aynı faaliyet köylülerle bir postacı canlandırması ile de yapılacaktır. “Kime Mektup Göndermek İstersin?” adı altında herkes mektup yazacak ve postacı rolünü üstlenen kişi adreslere dağıtacaktır.  
18:00-19:00 Karagöz & Hacivat İnteraktif Gösterisi
19:00-20:00 Çocuk ve Yetişkin İnteraktif Tiyatro Sporları
20:00-21:00 GAMAREZ çeşme başında birlikte yemek.

12 Ağustos Çarşamba:

16:00-17:00  “Ebeveyn Olmak” konulu seminer - Aytül Bilen (Deneyimsel Tasarım Öğretisi)
Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi
17:00-18:00 Sağlıklı Beslenme semineri - Dr. Nurçin İncirli
Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi
18:00-19:00  “Nasrettin Hoca ile İyilik Meleği Olmak” tiyatro gösterisi
19:00-20:00 Çocuklarla eski oyunlarımız - (Balon Katlama-Halat Çekme-Çuval Yarışı)
18:00-20:00  Tasarım grupları ile duvar boyama ve peyzaj çalışmaları
20:00 Birlikte yemek-İlkokul Bahçesi (Karpuz Peynir ve Çörek)
20:30-21:30 Köylülerle Anı Paylaşımı - ( Bize eski geleneklerinden anlat, değerlerinden anlat- yaşlılarla sohbet)
Burada öğrenilen gelenekleri ertesi gün canlandırma faaliyeti olacaktır.  Not: (Gün içerisinde ekoloji ve tarih grupları araştırmalarını yapacaklar)

13 Ağustos Perşembe:

16:00-17:00  “Tohum” Semineri – Kozanköy’e ve Kıbrıs’a özgü bitki örtüsü üzerine kısa seminer.
17:00-19:00 Endemik bitki örtüsüne ait bitkilerin köylülerle ekimi. Özelliklerimiz kaybolmasın, birlikte çoğaltalım.
19:00-20:00 Kıbrıs gecesi - (Kına gösterisi ve folklör dansı)
20:00-21:00 İlkokul bahçesinde yemek ve köyde gece yürüyüşü
Yer: Gamarez

14 Ağustos Cuma:

17:30-18:30 Yoğurt ve Hellim yapımı atölyesi Ücret:50tl’dir. (Mahmut Tabur üretim atölyesinde) Tüm KKTC halkına açık faaliyet.
Kayıt için: Su EVSAL 0533 874 35 49
18:00-20:00 Boyama Atölyesi - Leman CANKAT
19:30-20:00 Okul bahçesinde birlikte yemek

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20:15-21:30 Nostaljik sinema gecesi - Popcorn ve Taze Mısır/Dondurma eşliğinde
Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi

15 Ağustos Cumartesi:
Pazar günü için hazırlıklar
Hellim sergileme satış
Çörek Sergileme ve Satış
Pilavuna sergileme ve Satış
Pastelli sergileme ve satış
Pekmezli Tatlı Yapımı ve satış
Yapılan tarihsel çalışmalardan sergilenecekler 
Yapılan bitkisel araştırmalardan sunumlar ve endemik bitkilerden sunum ve  satış
Değerlerimizden sunumlar
Fotoğraf Sergisi
Seramik sergisi ve satışı
Her evden bir tarihi obje ve hikayesi getirme ve sergileme
Yapılan seramiklerin yerleşimi ve güzelleştirme çalışması
18:00-19:00 Çocuk ve yetişkin interaktif tiyatro sporları
19:30-20:30 Yemek ve sohbet - Hep birlikte neler yaptık? Yarın için son kontroller. (Film Gösterimi) 
20:30-21:30 Tiyatrolardan seçmeler ve canlandırmalar
Yer: Gamarez

16 Ağustos Pazar:

Pazar Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri Festival Günü Ve Kapanış 
17:00 Tüm KKTC halkına açık festival Yukarıda belirtilen ürünler saat 17:00 itibarı ile sunuma ve satışa hazır olacaktır.  
18:00-19:30 Palyaço Etkinlikleri - Balon Katlama - Halat Çekme - Çuval Yarışı Heykel Yarışı - Karaoke - Dans Etkinliği - Deniz Kara Oyunu Şapka Oyunu - Yüz Boyama - Yumurta Yarışı
19:00-19:30 Bubble show (Köpük balon gösterisi)
17:00-20:30 Maskotlar -Mickey Mouse -Minnie Mouse -Karlar Ülkesi Kraliçesi Elsa -Pamuk Prenses -Nasreddin Hoca  Folklor kıyafetli Kıbrıs Gecesi Dansçıları  - Gelenleri Karşılama   Yapılan çalışmaların film gösterileri  20:15 Kıbrıs gecesi gösterisi, folklör ve kına gösterisi.”


 

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Son Güncelleme: 11.08.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
Geçmişten Geleceğe Kıbrıs KöyleriKıbrıs Vakıflar İdaresi
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